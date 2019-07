Neue Serien bei Netflix im August 2019

iZombie: Staffel 4 - ab 01. August

Arrow: Staffel 6 - ab 01. August

Assassination Classroom: Koro Sensei Quest: Staffel 1 - ab 01. August

Dear White People: Ausgabe 3 - ab 01. August

Basketball oder nichts - ab 01. August

Derry Girls: Staffel 2 - ab 01. August

Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 4 - ab 04. August

Der nackte Regisseur - ab 08. August

Wu Assassins - ab 08. August

Dollar - ab 08. August

Sintonia - ab 09. August

Die Telefonistinnen: Staffel 4 - ab 09. August

GLOW: Staffel 3 - ab 09. August

Parfum: Staffel 1 - ab 15. August

Cannon Busters - ab 15. August

Marlon: Season 1 - ab 16. August

Better Than Us - ab 16. August

45 Umdrehungen - ab 16. August

QB1: Beyond the Lights: Staffel 3 - ab 16. August

Green Frontier - ab 16. August

Victim Number 8 - ab 16. August

Mindhunter: Staffel 2 - ab 16. August

Hyperdrive - ab 21. August

Love Alarm - ab 22. August

Rust Valley Restorers - ab 23. August

HERO MASK: Teil II - ab 23. August

Dinner für Millionäre: Staffel 2 - ab 27. August

Droppin' Cash: Staffel 2 - ab 28. August

Workin' Moms: Staffel 3 - ab 29. August

13 Commandments - ab 30. August

Styling Hollywood - ab 30. August

Der dunkle Kristall: Ära des Widerstandes - ab 30. August

The A List - ab 30. August

Carole und Tuesday - ab 30. August



Neue Serien bei Amazon Prime im August 2019

Alf: Staffeln 1-4 - ab 30. Juli

Der Prinz von Bel-Air: Staffeln 1-6 - ab 01. August

The Mentalist: Staffeln 1-7 - ab 01. August

Fackeln im Sturm: Staffeln 1-3 - ab 01. August

The Last Ship: Staffeln 1-2 - ab 01. August

Private Practice: Staffeln 1-6 - ab 01. August

Marvel's Agent Carter: Staffeln 1-2 - ab 02. August

This Is Football - ab 02. August

Preacher: Staffel 4 - ab 05. August

Free Meek - ab 09. August

Shades of Blue: Staffel 3 - ab 15. August

Inside Borussia Dortmund - ab 16. August

The Terror: Staffel 2 - ab 16. August

Carnival Row - ab 22. August

Neue Filme bei Netflix im August 2019

Rango - ab 01. August

300 - ab 01. August

The Bucket List - ab 01. August

I Am Legend - ab 01. August

Hancock - ab 01. August

Girl, Interrupted - ab 01. August

My Best Friend's Wedding - ab 01. August

300: Rise of an Empire - ab 01. August

As Good as It Gets - ab 01. August

Michael Jackson's This Is It - ab 01. August

Hostel - ab 01. August

Persona 3 the Movie: #2 Midsummer Knight's Dream - ab 01. August

Die Insel der besonderen Kinder - ab 01. August

Otherhood - ab 01. August

Thor: Tag der Entscheidung - ab 15. August

Geostorm - ab 15. August

The Prince of Egypt - ab 16. August

Hop - ab 16. August

Inglourious Basterds - ab 16. August

The Dilemma - ab 16. August

Blue Crush - ab 16. August

Hellboy II: The Golden Army - ab 16. August

Vertigo - ab 16. August

Der Duft der Frauen - ab 16. August

Funny People - ab 16. August

Role Models - ab 16. August

Kill the Irishman - ab 16. August

Drag Me to Hell - ab 16. August

Videodrome - ab 16. August

Ffolkes - ab 16. August

Leatherheads - ab 16. August

Zurück in die Zukunft - ab 16. August

Bean: The Ultimate Disaster Movie - ab 16. August

It's Kind of a Funny Story - ab 16. August

… und dann kam Polly - ab 16. August

Einer von sechs - ab 16. August

Die kleine Schweiz - ab 16. August

Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer - ab 21. August

Es - ab 22. August

Coco – Lebendiger als das Leben! - ab 29. August

Falling Inn Love - ab 29. August

Kardec - ab 29. August

La Grande Classe: alles beim Alten - ab 30. August



Neue Filme bei Amazon Prime im August 2019

Vielleicht lieber morgen - ab 01. August

Girls Trip - ab 05. August

My Little Pony – Der Film - ab 06. August

Anna und die Apokalypse - ab 06. August

Beautiful Boy - ab 08. August

Pieta - ab 08. August

Nur ein kleiner Gefallen - ab 09. August

Bushwick - ab 10. August

Klitschko - ab 11. August

Matrix Teil 1 bis 3 - ab 14. August

Oblivion - ab 15. August

Ghost Story - ab 16. August

Die Schneiderin der Träume - ab 16. August

Die Goonies - ab 18. August

Blade Teil 1 bis 3 - ab 18. August

Summer '03 - ab 20. August

Ein Hologramm für den König - ab 20. August

Pitch Perfect 3 - ab 21. August

American History X - ab 26. August

In meinem Kopf ein Universum - ab 27. August

Tammy – Voll abgefahren - ab 27. August

Shoplifters – Familienbande - ab 29. August

Peppermint – Angel of Vengeance - ab 29. August