In Russland ist Alla Bruletova bekannt als Sängerin – hier zusammen mit Egor Ship. International ging sie nun als "Bentley Girl" viral.

von Christian Hensen Es sollte eine Werbung für die Luxus-Marke Bentley werden. Doch mit ihrem gehauchten "Bentley" und den Streicheleinheiten für das Luxus-Auto ging Model Alla Bruletova eher ungeplant viral.

Viel Redeanteil hat Alla Bruletova in ihrem Video nicht – denn im Grunde sagt sie nur "Bentley". Eigentlich sagt sie es nicht einmal, vielmehr haucht sie es in die Kamera. Und dabei streichelt sie das Auto liebevoll. Erst schnippt sie gegen die Kühlerfigur, dann fährt sie den Grill entlang, tippt anschließend auf die Felge und öffnet dann mit einem zweiten lasziven Ausruf der Marke die Tür. Im Auto angekommen flüstert sie erneut "Bentley" und startet das Auto. Danach blinkt sie, streichelt das Lenkrad und öffnet auf der Rückbank einen der Tische. Während sie ein leeres Glas in den Becherhalter stellt, flüstert sie erneut "Bentley" – und schnippt gegen das Glas. Das Video endet.

Werbung für Autohändler geht um die Welt

Was das Ganze soll, wird nicht sofort klar – außer, dass es wohl ein Werbevideo für den russischen Autohändler Jetcar ist. Dass es äußerst merkwürdig ist, ein Fahrzeug auf diese Weise zu präsentieren, fällt aber offenbar immer mehr Menschen auf. Denn das Video hat inzwischen mehr als 1,3 Millionen Aufrufe und nicht wenige haben es als Vorlage für eine Parodie genutzt. Ein herrlicher Klamauk.

DAF! Sikorsky! Panther!

Unter dem Tiktok-Hashtag "Bentleygirl" sammeln sich diese Beiträge. Mit fast zehn Millionen Klicks konnte ein Trucker namens Dave die Massen sogar weit mehr begeistern als Alla. Er präsentiert auf ähnliche Weise seinen DAF-Lkw.

Das Video der russischen Influencerin entpuppt sich aber auch als hochwillkommene Werbung für vollkommen normale Autos, etwa Opel und Citroën. Oder Lada.

Besonderen Spaß haben offenbar auch Halter militärischer Fahrzeuge, denn sogar die US Army und die deutsche Luftwaffe konnten sich ihren Beitrag nicht verkneifen. Dass es eher seltsam wirkt, wenn ein Soldat einen Humvee oder gar einen Sikorsky streichelt, macht es umso unterhaltsamer.

Äußerst verliebt scheint auch ein Mann zu sein, der das Video mit einem Museumspanzer nachstellt. Sein liebevoll geflüstertes "Panther" suggeriert das jedenfalls.

Die Möglichkeiten, das Video nachzustellen, kennt inzwischen keine Grenzen mehr – und der Witz wird auch irgendwie nicht alt. So gibt es Ableger mit einem Pferd und einem Traktor – natürlich.

Bruletova schadet die Aufmerksam diesmal zumindest nicht – sie hat inzwischen schon die nächsten Videos mit Fahrzeugen auf ihrem Kanal hochgeladen. Und die Netzgemeinde hat ihren Spaß an der Sache. Zuletzt geriet die Influencerin im März 2022 in die Schlagzeilen, unter anderem bei "RTL", da sie für ein Video mit einem abgerichteten Bär tanzte – was lange nicht jedem gefiel.