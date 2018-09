Nicht selten wurde Adrienne Koleszár als "heißeste Polizistin" Deutschlands betitelt. Doch mit dem Dienst an der Waffe ist jetzt erstmal Schluss. Die Polizistin aus Sachsen hat sich nämlich für sechs Monate beurlauben lassen und will erstmal als Social-Media-Star durchstarten. Mittlerweile hat die Blondine, die sich auf Instagram, Facebook und Youtube präsentiert, alleine bei Instagram knapp 550.000 Follower. Die junge Polizistin, die eine Leidenschaft für Bodybuilding hat und ihren Körper gerne freizügig im Internet präsentiert, hat ihren Fans in einem Youtube-Video erklärt, dass sie bis zum 1. Januar 2019 ihre Uniform an den Nagel hängt – auf eigenen Wunsch. Zu verlockend erschien vermutlich das glamouröse Leben als "echtes" Instagram-Sternchen.

Seit dem 1. Juli 2018 ist die durchtrainierte Anfang 30-Jährige nun auf Reisen und postet fleißig Fotos und Videos von sich selbst (hauptsächlich) und ihrem Essen. Wie man das als Social-Media-Star eben so macht. Scrollt man durch den Instagram-Kanal von Adrienne Koleszár, sieht man die blonde Frau in verschiedenen Outfits an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Mal in Leggins und Sport-BH im Fitnessstudio, mal im Bikini an den Stränden Mexikos, mal nackt und nur von einer Avocado bedeckt in Dresden.

Über 1000 solcher Fotos hat sie mittlerweile auf Instagram veröffentlicht. Hinzu kommen zahlreiche Instagram-Storys und Facebook-Posts. Auf ihrem Youtube-Kanal, den über 25.000 Menschen abonniert haben, macht sie keinen Hehl daraus, dass sie ihr Social-Media-Hobby nun, zumindest zeitweise, zum Hauptberuf gemacht hat. "Es ist kein Geheimnis, dass man mit Social Media Geld verdienen kann", antwortet Koleszár auf eine Userfrage auf Youtube.

2019 will Adrienne Koleszár wieder als Polizistin arbeiten

Die Posts, mit denen die beurlaubte Polizistin Geld verdient, sind klar als Werbung gekennzeichnet. Mit Fotos aus ihrer eigenen Küche wirbt sie beispielsweise für Cannabis-Öl, Schokoriegel oder die Fitness-Ernährung "Booty Builder". Bis Ende Dezember dürfen sich ihre Follower noch auf viele Fotos und Videos freuen. Bis dahin wird es aus dem Polizeialltag erstmal "keine Storys mehr über Haferbrei" geben, wie sie etwas selbstironisch auf Youtube erklärt. Ab Anfang 2019 will die gelernte Polizistin dann wieder in ihre Uniform schlüpfen und ihrem eigentlich Beruf nachgehen.

Bereits vor zwei Jahren haben wir Adrienne Koleszár in einem stern-Video vorgestellt. 2016 hatte sie "erst" 178.000 Follower auf Instagram. Das Video können Sie hier sehen: