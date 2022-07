von Christian Hensen Microsoft-Gründer Bill Gates hatte offenbar schon immer ein Näschen für eine steile Karriere. Auf "Linkedin" teilte er einen Lebenslauf aus dem Jahre 1974 mit durchaus merkwürdigen Angaben.

Der Werdegang von Microsoft-Gründer Bill Gates nach Gründung seines weltbekannten Unternehmens im Jahre 1975 ist ein Kapitel für sich. Dort war er 25 Jahre CEO, bevor er seinen Posten an seinen Harvard-Kommilitonen Steve Ballmer abtrat und als Aufsichtsratsvorsitzender und Chefentwickler weitermachte. 2008 arbeitete er nach mehr als 30 Jahren das letzte Mal ganztägig bei Microsoft.

Bill Gates startete mit 16 Jahren

Doch auch vor Microsoft hatte Gates Ambitionen und Erfolg, wie ein Lebenslauf aus dem Jahre 1974 – also kurz vor Microsofts Gründung – zeigt. Diesen teilte der Milliardär auf dem Karrierenetzwerk Linkedin. Bescheiden schreibt er: "Ganz gleich, ob Sie gerade Ihren Abschluss gemacht oder das Studium abgebrochen haben, ich bin sicher, dass Ihr Lebenslauf viel besser aussieht als meiner vor 48 Jahren." Wer sich die Angaben in diesem Lebenslauf jedoch durchliest, wird es schwer haben, ähnliche Erfolge vorzuweisen.

So begann Gates dem Lebenslauf zufolge im Januar 1971 mit seiner professionellen Karriere – also mit 16 Jahren. Damals arbeitete er als Projektleiter für eine Firma namens "Information Sciences Ltd." und schrieb ein Lohn- und Gehaltslistenprogramm. Ebenfalls zu finden sind Angaben zur Zusammenarbeit mit seinem Schulfreund und Microsoft Co-Gründer Paul Allen und seiner Tätigkeit als Systemprogrammierer bei der "TRW Systems Group".

Die aktuellste Station im Lebenslauf umfasst sein erstes Jahr an der Elite-Universität Harvard. Dort besuchte er Kurse wie "Betriebssystemstrukturen", "Datenbankmanagement" oder "Computergrafik". Nonchalant fügte er hinzu: "Student mit ausgezeichneten Leistungen, erhielt Einsen in allen genannten Kursen."

59 Kilogramm schwer, aber die Taschen voller Geld

Besonders kurios – und völlig aus der Zeit gefallen – wirken Gates' persönliche Angaben, gleich zu Beginn des Schreibens. Direkt unter seiner Adresse in Cambridge, Massachusetts, gab er an, rund 1,78 Meter groß zu sein und 59 Kilo zu wiegen. Das Bild oben zeigt ihn sieben Jahre später – offenbar war Gates ein sehr früher Vertreter der "Generation Lauch". Unter seinen Körpermaßen zu lesen: "No dependents" – also weder Kinder noch andere Personen, die von ihm finanziell abhängig sind.

Anschließend wird es nochmal spannend: Gates gab damals ein Gehalt von 12.000 US-Dollar an. Aus dem Schreiben geht nicht hervor, ob der damals 19-Jährige ein Monats- oder Jahresgehalt meinte. Da 12.000 US-Dollar 1974 einem heutigen Gegenwert von 71.000 US-Dollar entsprechen, ist wohl davon auszugehen, dass die Angabe sich auf sein jährliches Einkommen bezog. Für einen wie Gates sind das aus heutiger Sicht natürlich Peanuts, aber 19-Jährige mit einem solchen Einkommen sind auch 48 Jahre später noch eine Seltenheit.

Mit dem Geld wusste Gates damals aber offenbar schon was anzufangen. Wer nach der Adresse sucht, die er damals unter "ab Juni 1974" listete, findet bei Google Street View ein wunderschönes Einfamilienhaus am Lake Washington in Seattle. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Gates' heutiger Residenz "Xanadu 2.0" am gegenüberliegenden Ufer.