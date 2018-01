"Get rich or die trying" - reich werden oder dabei sterben. So hieß das erste Album von Curtis Jackson alias 50 Cent. Und es machte ihn tatsächlich reich. Dann folgte der Absturz inklusive Insolvenz. Jetzt ist wieder Geld in der Kasse - auch dank des boomenden Bitcoin.

Als einer der ersten Musiker überhaupt hatte Jackson 2014 angefangen, beim Verkauf seines Albums "Animal Ambition"auch Bitcoin anzunehmen. Wie viele Kunden die Möglichkeit nutzten, ist nicht bekannt. Gelohnt hat es sich allemal: 700 Bitcoin sollen am Ende zusammengekommen sein, berichtet "TMZ". Der Clou: Der Rapper und seine Finanzberater hatten den Schatz über Jahre völlig vergessen - bis die Kryptowährung dann durch den aktuellen Boom wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kam.

Bitcoin statt Pleite

Hätte man die Kohle auf dem Plan gehabt, wären die damals etwa 450.000 Dollar wohl direkt in Geld umgesetzt worden. Und der Rapper hätte das Geld nicht mehr: 2015 musste er Insolvenz anmelden, mehr als 23 Millionen Dollar Schulden musste er in Raten zurückzahlen. Die vergessenen Bitcoin wären wohl ebenfalls futsch gewesen.

Stattdessen haben sie mächtig an Wert gewonnen. Zum Verkaufsstart des Albums lag der Kurs eines einzelnen Bitcoin noch bei knapp 480 Euro, zum Zeitpunkt seiner Insolvenz ein knappes Jahr später hätte er sogar nur die Hälfte bekommen. Ein Glück also, dass er sie vergessen hatte. Heute liegt der Kurs bei knapp unter 9000 Euro. Die Einnahmen sind also auf satte 6,3 Millionen Euro angewachsen.

Der Peak des Bitcoin-Hypes scheint aktuell erst einmal vorbei zu sein. Nachdem die Währung im Dezember kurzzeitig satte 17.000 Euro wert war, ist sie in den letzten Wochen stark abgestürzt. Mehr über den Grund für die platzende Blase erfahren Sie in diesem Artikel. Ob Jackson die Bitcoin wie viele Fans trotzdem halten will oder er sie lieber verprasst, ist nicht bekannt. In einem Tweet prahlte er allerdings: "Will jemand ein paar Bitcoin? Ich weiß, ich mache euch damit krank. Entschuldigt mich, ich gehe jetzt zu meinem Geldsack."