China Neujahrsgrüße in U-Bahn-App sorgen für Corona-Panik in Schanghai

Der Blick auf ihr U-Bahn-Ticket sorgte bei einigen Fahrgästen der U-Bahn in Shanghai für einen Schock. Der Code war zum chinesischen Neujahr rot eingefärbt – das steht sonst für eine Corona-Infektion.

China feiert das Neujahrsfest: Am 1. Februar hat im Reich der Mitte das Jahr des Tigers begonnen. Zu diesem Anlass hatten sich die Betreiber der U-Bahn in Shanghai etwas Besonderes überlegt. Die QR-Codes, die in der Metropole als digitale Tickets gelten, wurden statt in schwarz vorübergehend in rot dargestellt. Das feierliche Design sorgte aber bei vielen Bewohner:innen der 25-Millionen-Stadt für jede Menge Unruhe.

Denn rote QR-Codes lösen bei den Chines:innen seit gut zwei Jahren vor allem eine Assoziation aus: Sie stehen für einen positiven Corona-Test. In China, von wo aus sich das Coronavirus in die ganze Welt verbreitete, wird den Einwohner:innen mittels einer App ein sogenannter "Health Code" zugewiesen. Grün steht dabei für gesund und volle Bewegungsfreiheit, Gelb für eine Woche Quarantäne, ein roter Code zeigt eine Corona-Infektion und zwei Wochen Quarantäne an.

Corona-Pandemie: Chinesische Städte müssen wegen wenigen Fällen in den Lockdown

Dementsprechend löste die Farbänderung in der Metro-App bei einigen Nutzer:innen regelrechte Panik aus, berichtet CNN. "Als ich es an diesem Morgen gesehen habe, dachte ich, mein Gesundheitsstatus hätte sich auf Rot verändert", schrieb ein Nutzer auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. "Am Ausgang der Station habe ich lang über das Leben nachgedacht. Ich dachte, ich werde jetzt eingesperrt."

Corona-Infektionen können in China drastische Folgen haben. Im Rahmen seiner Zero-Covid-Politik versetzt das Land schon wegen einzelner Fälle ganze Städte in einen harten Lockdown. Die Behörden reagieren vielerorts mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung und Zwangsquarantäne. Insbesondere vor den Olympischen Winterspielen, die am Freitag in Peking beginnen, will die Regierung das Virus mit allen Mitteln in den Griff bekommen. So kam es in der Stadt Xi'an während des Lockdowns zu einer Lebensmittelkrise, bei der die Bevölkerung nicht mehr mit Nahrung versorgt wurde. Der Lockdown wurde erst nach einem Monat wieder aufgehoben.

Metro in Schanghai klärt auf

Die Menschen in Schanghai allerdings durften aufatmen: Die U-Bahn-Gesellschaft teilte mit, dass der rote QR-Code nichts mit dem Gesundheitsstatus zu tun habe. Er habe lediglich "eine festliche Atmosphäre erzeugen" sollen. Mittlerweile werden die Codes wieder wie gewohnt in schwarz angezeigt.

Rot gilt in China traditionell als Neujahrsfarbe, weil sie für Freude, Glück und Wohlstand steht. Die Menschen schmücken zum Jahresbeginn ihre Häuser und kleiden sich in Rot. Die Pandemie jedoch hat die Wahrnehmung verändert: Mittlerweile signalisiert die Farbe offenbar für die meisten Chines:innen Gefahr.

Quelle: CNN