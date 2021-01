Seit Wochen sehen wir größtenteils das Gleiche – die eigene Wohnung. Der Input durch andere Menschen und Orte fehlt schmerzlich. Der einzige Trost: das Internet.

Auf meinem privaten Instagram-Kanal ist es ruhig geworden in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was ich dort aktuell teilen könnte, schon hundert Mal gezeigt habe. Wegen des Lockdowns verbringe ich meine Zeit seit Wochen zu 95 Prozent in der Wohnung. Die rstlichen 5 Prozent auf einer täglich ähnlichen Spazierstrecke. Bilder davon haben alle schon mal gesehen. Habe aber leider vor allem ich schon oft, SEHR OFT, ZU OFT gesehen und, ganz ehrlich, mein Gehirn drängt verzweifelt auf neuen Input.

Wo man sonst, sei es bloß in der Fußgängerzone oder auf dem Büroflur, anderen Menschen begegnete und mit manchen auch Unterhaltungen führte, bleiben aktuell nur mein Mann, meine Katze und (meist) sachliche Videokonferenzen mit den Kollegen. Mir fehlen Eindrücke, Inspirationen, andere Meinungen, Ausflüge, Restaurants, Reisen! Aber all das wird es wohl auch in den nächsten Wochen nicht geben. Deshalb bin ich über eines sehr, sehr froh: darüber, dass es das Internet gibt.

Neue Inspiration aus dem Netz

Was meine Umwelt mir derzeit nicht liefern kann, findet sich zumindest im digitalen Kosmos: andere Menschen, andere Orte, andere Looks, andere Ideen. Im vergangenen November wurde ich plötzlich von großem Fernweh gepackt. Ich scrollte durch Youtube und fand ein Video, in dem eine junge Frau über ihre liebsten Second-Hand-Modeläden in London vloggte. Das kann man total banal finden, ist es womöglich auch. Das kann man auch total uninteressant finden, klar. Aber an jenem Abend rettete mir dieser 20-minütige, herrlich harmlose Clip meine Laune.

Während ich auf meinem Sofa hockte, wo ich niemanden anstecken konnte, konnte ich digital ein wenig durch London bummeln, die Ideen und Gedanken eines anderen Menschen hören und auch noch ein paar schöne Läden und Klamotten sehen. Ähnlich fröhlich machen mich derzeit Youtube-Vlogs, in denen Menschen auf ästhetische Weise ihren Alltag festhalten, sei es in New York oder Tokio. Es ist fast wie eine Erinnerung daran, dass es da draußen noch andere gibt – Menschen und Orte.

Lieber Instagram als Twitter

Während ich zuvor die meiste Zeit, die ich privat für Social Media aufwandte, auf Twitter verbracht habe, ist es inzwischen eher Instagram. Auch, weil auf Twitter viel über nachrichtliche und politische Dinge diskutiert wird (was großartig ist und ich eigentlich liebe – aber momentan ist mein Kopf einfach voll, zu voll, mit Informationen, Zahlen und schlechten Nachrichten). Auf Instagram bin ich, um schöne Dinge zu sehen, andere Menschen. Menschen, die nicht in Hamburg, sondern vielleicht in der schottischen Pampa leben. Oder in Paris. Oder in Jakarta. Die Inspiration, die man aktuell nicht von Freunden oder Fremden bekommen kann, lassen sich so zumindest notdürftig aus den sozialen Medien ziehen.

Klar könnte ich auch Bücher lesen oder Serien schauen, mache ich natürlich beides zwischendurch gern. Aber dem Internet bin ich dafür dankbar, dass es mir während der zehn Minuten Leerlauf vor Dienstbeginn, in der Badewanne oder vor dem Einschlafen kurz die Möglichkeit gibt, mich zu vergewissern, dass wir hier nicht die letzten Menschen nach einer Zombie-Apokalypse sind. Dass ich mein müdes Hirn mit bunten Bildern, ein bisschen oberflächlicher Inspiration und ein paar neuen Ideen füttern kann. Danke, Internet. Was würden wir aktuell bloß ohne dich tun?!