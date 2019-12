Auf Ebay Kleinanzeigen wird alles angeboten, vom fleckigen Sofa über die zu eng gewordene Jeans bis hin zu Papas altem Golf. Doch zwischen all dem Krempel stecken mitunter auch echte Kuriositäten. Einige der skurrilsten Kleinanzeigen des Jahres hat das Onlineportal nun im Rahmen des Jahresrückblicks veröffentlicht.

15 Tonnen Knoblauch

Dieses Inserat sorgte deutschlandweit für Aufsehen: Ein Kölner bot Anfang des Jahres 15 Tonnen Knoblauch an. Richtig gelesen, nicht 15 Knollen, nicht 15 Kilogramm, es waren 15 Tonnen. Wie es dazu kam? Wegen eines technischen Fehlers keimte der Knoblauch während der Zwischenlagerung, und der Besitzer – ein Lebensmittelhändler – musste die Ware schnell an den Mann oder die Frau bringen. Berichten zufolge wurde er immerhin fünf Tonnen los.

Herausforderung für Fahrrad-Bastler

Es sind Geschichten, die das Leben schreibt: Das Fahrrad einer Frau geht kaputt, und ihr Freund baut es auseinander, um es zu reparieren. Doch dann zerbricht die Liebe – übrig bleibt ein Fahrrad-Puzzle. Sie selbst kann die Einzelteile nicht zusammensetzen, also bietet sie den Bausatz auf Ebay Kleinanzeigen an. Ob ein Bastler zugeschlagen hat, ist nicht bekannt. Was an dem Fahrrad eigentlich genau kaputt war, hat die Nutzerin über die Zeit übrigens schlicht vergessen.

Magie für gerade einmal 500 Euro

Auf dem ersten Bild war der Anzeigenersteller noch zu sehen, auf dem zweiten Bild war er bereits unsichtbar: Mit diesem ungewöhnlichen Inserat bot ein Nutzer aus Baden-Württemberg den vermeintlichen Harry-Potter-Tarnumhang an, für den er 500 Euro verlangte. Definitiv die kreativste Anzeige des Jahres.

Das "Tatort-Auto" …

Tatort-Fans trauten ihren Augen kaum, als sie auf Ebay Kleinanzeigen die blaue Simson Duo 4/1 entdeckten, die als Requisite im Weimarer "Tatort" zum Einsatz kam. 9900 Euro verlangte der Verkäufer. Interessenten gab es viele, verkauft wurde das "Tatort-Auto" letztlich aber nicht.

… und das Auto eines berühmten Trainers

Und noch ein anderes Auto sorgte für Aufsehen: Im September wurde der "Mini Cooper" von Fußball-Trainer Jürgen Klopp angeboten. Klar, dass diese Anzeige innerhalb weniger Tage mehrere Tausend Klicks generierte. Die ursprüngliche Preisvorstellung des Verkäufers lag bei 4000 Euro, doch nachdem das Inserat in den sozialen Netzwerken kursierte, korrigierte er den Preis schnell auf 7500 Euro. Einen Käufer fand er trotzdem.

Zwei Euro können ziemlich teuer werden

Unter die Kategorie "Man kann es ja mal versuchen" fällt das Inserat der Zwei-Millionen-Euro-Münze: Im April wurde ein Zwei-Euro-Stück mit einer Fehlprägung angeboten. Sammler wissen: So etwas treibt den Wert nach oben. Doch die zwei Millionen Euro, die der Verkäufer verlangte, waren wohl doch etwas überzogen …

Ein Traum für Pendler

Auf Ebay Kleinanzeigen wird alles angeboten, was nicht niet- und nagelfest ist. Und manchmal sogar das: Anfang des Jahres wurde ein leerstehendes Bahnhofsgebäude in Biendorf nahe Halle (Saale) angeboten - und zwar zum Schnäppchenpreis von 3500 Euro. Ein vielversprechender Traum für Handwerker sei das Objekt, schwärmte der Verkäufer. Ob er einen Käufer fand, ist nicht bekannt.

Ziehen Sie ins Gefängnis ein

Irrer als ein kompletter Bahnhof wird es nicht mehr, glauben Sie? Weit gefehlt: Auf Ebay Kleinanzeigen wird immer noch ein mehr als 100 Jahre altes Gefängnis angeboten. "Das Gebäude ist noch ausgestattet mit Zellentüren, Gefängnisküche, Heizung, Sanitär- und Lagerräumen“, schwärmt der Verkäufer. Wer schon immer einmal mit dem Schließschlüssel seine Runden drehen wollte und sich nach 3500 Quadratmetern feinstesm Knastfeeling sehnt, kann für 220.000 Euro seinen Traum Wirklichkeit werden lassen.

Total nice Familie sucht Haus zum Fermentieren

Auf dem Kleinanzeigen-Portal werden nicht nur Immobilien angeboten, sondern auch gesucht. Besonders kurios war die Anfrage einer Familie, die sich selbst als "total nice" beschreibt und ein neues Zuhause sucht: Gewünscht wurde ein Haus oder Grundstück "mit bissl Garten zum fermentieren" für das "gechilllte Familien-Squad". Nunja.

Bitte nur an Selbstabholer

"Biete hier eine äußerst schöne und bläulich farbene Hausfliege an. Sie ist geimpft und sehr zahm. Dabei ist auch das Geschirr (Halsband, Leine) zum Spazierengehen. Selbstabholung erwünscht! Keine Verhandlung!" Mit diesem Text pries ein Nutzer sein Exemplar einer Stubenfliege an. Preisvorstellung: ein Euro.