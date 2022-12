Jeden Tag geben die Menschen Millionen von Suchanfragen bei Google ein. Die Suchmaschine dominiert noch immer das Feld der Internetsuchen sehr deutlich vor allen Konkurrenzangeboten. Manche Zeichenketten kehren Tag für Tag wieder – darunter die Suche nach dem Wetter –, manche steigen durch aktuelle Entwicklungen auf. Letztere finden sich in den Google-Suchtrends wieder.

Zum Jahresende hat Google bekanntgegeben, welche Suchtrends 2022 in verschiedenen Kategorien am stärksten waren. Das sind etwa die allgemeinen Suchtrends, die Sie oben in der Galerie und unten in der ersten Tabelle finden. Darüber hinaus finden Sie untenstehend unter anderem die meistgesuchten Serien, Suchen nach verstorbenen Persönlichkeiten oder Fragen, die bei Google nach oben schossen.

Top-10 Allgemeine Suchbegriffe 2022:

Ukraine WM 2022 Olympia 2022 Queen Vladimir Putin Affenpocken Frauen EM Nations League Jeffrey Dahmer Warnung vor Sturmböen

Schlagzeilen 2022

Die Top-Suchtrendbegriffe aus den Headlines des Jahres:

Ukraine Affenpocken 9-Euro-Ticket Hitzewarnung Layla Will Smith Taiwan Energiepauschale Katar Bürgergeld

Abschiede 2022

Nach diesen verstorbenen Persönlichkeiten wurde gesucht:

Queen Aaron Carter Anne Heche Uwe Seeler Meat Loaf Uwe Bohm Hardy Krüger Rainer Schaller Olivia Newton John Taylor Hawkins

Persönlichkeiten 2022

Diese Persönlichkeiten dominierten die Suchtrends:

Vladimir Putin Johnny Depp Amber Heard Boris Becker Novak Djokovic Fynn Kliemann Tina Ruland Will Smith Harald Glööckler Anouschka Renzi

Politikerinnen und Politiker 2022

Diese Politikerinnen und Politiker tauchten 2022 am häufigsten in den Suchtrends auf:

Vladimir Putin Anne Spiegel Gerhard Schröder Sanna Marin Wolodymr Selenski Christian Lindner Ricarda Lang Rishi Sunak Emmanuel Macron Vitali Klitschko

Serien 2022

Welche Serien in den Suchtrends dominierten:

Jeffrey Dahmer Stranger Things House of the Dragon Euphoria The Watcher Inventing Anna LOL Der Palast Moon Knight The Boys

Memes 2022

Memes, die es in die Suchtrends schafften:

Putin Meme Will Smith Meme Mr. Incredible Meme The Rock Meme Morbius Meme Gommemode Meme Emotional Damage Meme Ohio Meme Adam Levine Meme Schoko Zitrone Meme

Wie, was, warum? Viele Menschen geben bei Google nicht nur Suchbegriffe, sondern auch ganze Fragen ein. Untenstehend die Ranglisten unter den W-Fragen, die 2022 in den Google-Suchtrends auftauchten:

Wie-Fragen 2022

Wie alt ist Putin? Wie lange dauert die Quarantäne? Wie viele Soldaten hat Russland? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie lange gilt man als genesen? Wie viele Soldaten hat Deutschland? Wie lange gilt man als geimpft? Wie alt ist Prinz Charles? Wie lange dauert Corona? Wie lange ist Corona ansteckend?

Was-Fragen 2022

Was sind Akren? Was ist die NATO? Was ist ein Oligarch? Was sind Schotterspione? Was bedeutet 2G-Plus? Was sind Affenpocken? Was ist SWIFT? Was sind Sanktionen? Was möchte Putin? Was ist Pfingsten?

Warum-Fragen 2022

Warum greift Russland die Ukraine an? Warum ist Diesel teurer als Benzin? Warum spielt Alexandra Popp nicht? Warum ist der Himmel gelb? Warum ist die Ukraine nicht in der NATO? Warum ist Benzin so teuer? Warum ist heute keine Bundesliga? Warum feiern wir Pfingsten? Warum ist Layla verboten? Warum hat die Bachelorette eine Glatze?

Quelle: Google