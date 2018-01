Stellen Sie sich vor, sie werden mit einem Video konfrontiert, das Sie eindeutig beim Sex zeigt - obwohl Sie so etwas nie aufgenommen haben. Solche Situationen und entsprechende Erpressungsversuche könnten bald zum Alltag werden. Durch Künstliche Intelligenz ist es schockierend einfach, Menschen in Videos einzubauen. Die Technik wird bereits missbraucht.

In einem sich langsam verbreitenden Clip hat ein Nutzer, der sich "Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot in einen anderen Clip gebaut - und lässt sie so Sex mit ihrem Stiefvater haben. Ganz perfekt sieht das zwar nicht aus. Die kleineren Macken fallen aber kaum ins Gewicht, wenn man bedenkt, dass der "Schöpfer" kaum einen Finger krumm machten musste. Er wies nur ein neurales Netzwerk an, die beiden Bild-Quellen zusammenzubauen und schon kam ein Promi-Porno heraus. Und es blieb nicht bei einem.

+++ Warum Künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerke längst heimlich unser Leben erobert haben, lesen Sie hier +++

Pornostar wieder Willen



Die Person dahinter nennt sich "deepfakes", angelehnt an Googles neurales Netzwerk Deep Dream. Deepfakes hat mittlerweile auf Reddit eine ganze Sammlung von Promi-Pornos abgelegt, unter anderem wurden Taylor Swift, Scarlett Johansson und "Game of Thrones"-Schauspielerin Maisie Williams in Hardcore-Sexfilme geschnitten. Zur großen Begeisterung seiner Fans - und vermutlich zum Entsetzen der Stars. Auch andere sind schnell auf den Porno-Wagen aufgesprungen.

Fullscreen

Das Erschreckendste ist, wie einfach die genutzte Methode zu sein scheinen. Gegenüber "Motherboard" erklärte deepfakes, er nutze eine Software, die er sich aus mehreren kostenlosen Tools zusammenklaubt hat. Beim Bildmaterial dienen die Pornos als Basis, dann kommen Bilder aus Google-Suchen, Stock-Fotos und Youtube-Clips der Stars hinzu - und das Programm erledigt den Rest.

Das erinnert an Apps, die das Gesicht von Personen tauschen, nur eben mit deutlich pikanterem Inhalt. Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, hatte er das selbstlernende Netzwerk mit Gal Gadots Videos trainieren lassen, mittlerweile ist es in der Lage, eigenständig seine Aufgabe zu erfüllen und auch längere Videos in wenigen Stunden zu erstellen.

Pornos von Jedermann

Die Folgen sind alarmierend: Mit genügend Foto- und Videomaterial einer Person kann man ein solches Netzwerk problemlos kompromittierende Videos beliebiger Personen basteln lassen. Besonders peinlich sind Sex-Clips, natürlich ließe sich so aber auch ein Überwachungsvideo oder eine Unfallaufnahme fingieren. Bedenkt man, dass die Menschen Dutzende Milliarden von Selfies ins Netz stellen, dürfte die Suche nach Material in den meisten Fällen kaum eine Hürde darstellen.

Welche Folgen eine so einfache Manipulation von Bildern und Videos hat, ist bisher kaum einzuschätzen. Noch braucht man relativ leistungsfähige Hardware, besonders teuer ist die allerdings nicht mehr. Die Entwicklung ist rasant. In nicht allzu ferner Zukunft dürften selbst Smartphones die nötigen Berechnungen schaffen. Auch der selbstlernende Algorithmus wird immer besser. Bis jedes bessere Smartphone fehlerfreie Fake-Videos in Echtzeit bauen kann, dürften es höchstens einige Jahre dauern.

Lässt sich noch gegensteuern?

Deepfake äußerte gegenüber "Motherboard" trotzdem keine Bedenken. "Jede Technologie kann zum Schlechten genutzt werden - das kann man nicht ändern", erklärte er. Der KI-Experte Alex Champandard sah es gegenüber der Seite etwas kritischer, konnte der Entwicklung aber trotzdem etwas Positives abgewinnen. Seiner Ansicht nach könnte es dazu führen, dass Entwickler eine Art Gegenprogramm entwickeln, mit dem man Fakes besser erkennen kann - ebenfalls mit Künstlicher Intelligenz. Vielleicht ist das aber auch gar nicht mehr nötig. Wenn jeder weiß, dass man so schnell Fakes erstellen kann, könnten auch echte Sex-Videos ihre Brisanz verlieren. Wer weiß schließlich schon noch, was echt ist.

Zum Glück lässt sich die Technik aber auch zum Guten nutzen. Disney investierte Unmengen an Arbeit und Geld darin, Prinzessin Leia in "Rogue One: A Star Wars Story" auftauchen zu lassen. Deepfakes schaffte es, eine Szene mit gerade mal zwanzig Minuten Aufwand zu berechnen - und erschreckend nah ans Original zu kommen.