Ende August ist es endlich so weit: Mehr als drei Jahre nach dem Finale von "Game of Thrones" gibt es wieder neue Geschichten aus der Welt von Kult-Autor George R. R. Martin.

Selten hat eine Fernsehserie weltweit so viele Menschen begeistert wie "Game of Thrones" – zumindest bis zu einem gewissen Punkt, denn das Ende der Serie ist vielen Fans in keiner guten Erinnerung geblieben. Nach mehr als drei Jahren Wartezeit folgt am 21. August die Premiere des Prequels "House of the Dragon", einer Verfilmung des Buches "Feuer und Blut" von Autor George R. R. Martin, der auch ein Mitspracherecht beim Drehbuch für die Serie hatte.

Worum geht es in "House of the Dragon"?

Die Handlung der Serie spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen aus "Game of Thrones" und dreht sich um das Haus Targaryen, welches "Game of Thrones"-Fans vor allem durch Daenerys Targaryen und ihre Drachen bekannt sein dürfte. In "House of the Dragon" regiert Familie Targaryen das Land, selbstverständlich ebenfalls mithilfe von Drachen.

König Viserys Targaryen wünscht, dass seine Tochter Rhaenyra Targaryen ihm auf den Thron nachfolgt. Seine zweite Ehefrau, Alicent Hightower, fordert aber, dass der gemeinsame Sohn Aegon II Targaryen die Herrschaft übernehmen darf. Als dritter Anwärter auf den Thron erhebt außerdem Prinz Daemon Targaryen, Bruder des Königs, Anspruch auf die Krone.

Obwohl es dem König gelingt, eine Eskalation der familiären Streitigkeiten zu Lebzeiten zu verhindern, löst der Tod des Königs einen Bürgerkrieg aus, Lesern der Bücher bekannt als "Dance of the Dragons".

Der Verlauf dieses Krieges ist Thema in "House of the Dragon", ebenso wie die Geschichte der Familie Targaryen, die Westeros fast 300 Jahre lang regiert. Denn zur Festigung ihrer Macht pflegt sie die Tradition der inzestuösen Heirat, was immer wieder zu großen Problemen führt.

Viele neue Gesichter, Autor begeistert

Die Schauspieler der Serie sind, auch nach Ansicht des Buchautors, relativ unbekannt. König Viserys Targaryen wird von Paddy Considine ("Macbeth", "The Outsider") gespielt, seine rechte Hand Alicent Hightower verkörpert Olivia Cooke ("Sound of Metal", "Ouija"). In weiteren Rollen sind Emma D'Arcy ("Truth Seekers", "Wanderlust"), Matt Smith ("Party Animals", "Doctor Who"), Steve Toussaint ("CSI:Miami", "Prince of Persia") und Eve Best ("Nurse Jackie", "The King's Speech") zu sehen.

George R. R. Martin ist der Meinung, dass Fans die neue Serie "lieben werden". Er erklärt auf seiner Webseite: "Ich glaube, die Targaryens sind in sehr guten Händen. Freut euch auf die Zukunft. Ich glaube nicht, dass ihr enttäuscht sein werdet." Zur ersten Folge, die er bereits im Rohschnitt gesehen hat, schreibt er: "Ich liebe es. Es ist dunkel, es ist kraftvoll, es ist tief ... genau so wie ich meine epische Fantasy mag. Ryan und Miguel (die Producer der Serie, Anm. d. Red.) haben großartige Arbeit geleistet."

Wo ist "House of the Dragon" zu sehen?

Die Serie läuft, wie seiner Zeit auch "Game of Thrones", beim amerikanischen Anbieter HBO, beziehungsweise dessen Streaming-Plattform HBO Max. Darauf haben Zuschauer hierzulande allerdings keinen Zugriff, denn in Deutschland hat Sky langfristige Verträge mit HBO und zeigt somit auch "House of the Dragon" exklusiv – immerhin parallel zur Erstausstrahlung in den USA.

In der Nacht zum 22. August werden Abonnenten von Sky Q und Käufer eines Sky-Entertainment-Tickets Zugriff auf die erste Folge erhalten, am Abend läuft diese dann auch im Programm von Sky Atlantic. Nach Angaben von Sky will man die Serie wahlweise in der Originalfassung oder mit deutschen Synchronstimmen anbieten. Die erste Staffel von "House of the Dragon" soll zehn Folgen umfassen, die Länge der Episoden ist bisher unbekannt.