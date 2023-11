von Malte Mansholt Welches Smartphone soll es sein? Diese Frage wird immer schwerer zu beantworten. Bei Stiftung Warentest hat man deshalb die besten Modelle des Jahres für jeden Kundentypen ausgewählt.

Ob Highend-Gerät mit Spitzenkamera und Titanrahmen oder günstige Plastikbomber zum Schnäppchenpreis – und alles dazwischen: Das Angebot bei Smartphones ist mittlerweile riesig. Und macht die Auswahl für die Kunden entsprechend schwer. In der neuen Ausgabe sorgt die Stiftung Warentest deshalb für ein bisschen Übersicht. Und stellt vier ganz konkrete Kaufempfehlungen heraus.

Im sogenannten "Gruppen-Sieger Quartett" haben sich die Experten jeweils den Testsieger aus vier Geräte-Kategorien herausgesucht. Die vier Geräte sind in ihrem Bereich jeweils das Beste, was es dieses Jahr ins Testlabor schaffte. Und allesamt für eine bestimmte Kundengruppe eine klare Kaufempfehlung.

Für Perfektionisten: iPhone 15 Pro Max

Wer wirklich das Beste vom Besten will, kommt am iPhone 15 Pro Max nicht vorbei. Als bisher einziges Smartphone schaffte es Apples neues Spitzenmodell im Herbst, bei Warentest eine "sehr gute" Wertung mit der Note 1,5 einzufahren. Ob Kamera, Akku oder allgemeine Nutzung: Das 15 Pro Max fährt überall Bestnoten ein. Das größte Manko ist der Preis. 1450 Euro kostet Apples Edel-iPhone. Das kann und will sich nicht jeder leisten.

Mehr Details zum Gerät finden Sie übrigens im ausführlichen stern-Test unter diesem Link.

Für Sparsame: Xiaomi Redmi Note 12

Wer tolle Technik für ein deutlich kleineres Budget möchte, sollte sich den Spar-Tipp der Stiftung Warentest ansehen. Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G gibt es bereits ab 235 Euro – also mehr als 1200 Euro günstiger als das iPhone 15 Pro Max. Dafür bietet es ein tolles Display, starke Akkulaufzeit und eine gute Kamera. Eine Schwäche ist die Gesichtserkennung: Sie ließ sich mit einem Foto austricksen. Trotzdem ist das Budgetgerät "gut" (2,2), urteilt Warentest.

Für Umweltbewusste: Fairphone 5

Legt man Wert auf Nachhaltigkeit, gibt es keine bessere Wahl als das Fairphone 5. Es setzt auf faire Produktionsbedingungen, recycelte Materialien und Langlebigkeit durch lange Updates und einen einfach zu tauschenden Akku. Und mit Version 5 kann es damit erstmals ganz vorne mitspielen: Das aktuelle Modell ist laut Warentest das erste nachhaltige Smartphone mit "guter" (2,4) Testnote. Kleinere Schwächen beim Wlan-Empfang und der Gesichtserkennung muss man aber in Kauf nehmen. Der Preis: ab 680 Euro.

Für Tablet-Fans: Samsung Galaxy Z Fold5

Der Anteil an Faltgeräten am Markt mag noch recht klein sein, er wächst aber jedes Jahr. Zum ersten Mal nennt Warentest deshalb auch mögliche Käufer von Foldables als eigenen Kundentypen. Und hat für den eine klare Empfehlung: Das Samsung Galaxy Z Fold5 konnte sich gegen die Konkurrenten von Google oder Motorola durchsetzen, spielt mit einer Note von "gut" (1,9) auch im allgemeinen Smartphone-Feld ganz vorne mit. Warentest lobt die überarbeitete Klappmechanik. Weil das Display anfällig für Kratzer ist, wird die sonst gute Stabilitätsnote aber trotzdem abgewertet.

Eine gute Nachricht gibt es beim Preis: Waren Foldables lange deutlich teurer als klassische Smartphones, ist das Samsung Galaxy Z Fold5 mit etwa 1300 Euro sogar günstiger als das iPhone 15 Pro Max.

Den vollständigen Test inklusive einer Übersicht aller dieses Jahr getesteten Smartphones finden Sie gegen Gebühr bei test.de.

