Drohung an Elon Musk: Hacker will Twitter-Daten verscherbeln – auch von Schauspielern und Politikern

Datenleck Drohung an Elon Musk: Hacker will Twitter-Daten verscherbeln – auch von Schauspielern und Politikern

von Christian Hensen Ein Hacker gibt vor, 400 Millionen Datensätze von berühmten und normalen Twitter-Nutzern verkaufen zu wollen – am liebsten direkt an den neuen Eigentümer Elon Musk.

Twitter-Eigner Elon Musk erhielt in diesem Jahr ganz besondere Weihnachtspost. In einem einschlägigen Forum veröffentlichte ein Hacker indirekt ein Kaufangebot an ihn – mehr als 400 Millionen Datensätze von Twitter-Nutzern, sorgfältig sortiert und mit Informationen wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern versehen. Laut "Bleeping Computer" wolle er dafür 200.000 US-Dollar haben.

Unter den Informationen finden sich auch Kontakte von Prominenten, in einem ersten Auszug veröffentlichte der Hacker beispielsweise die Daten von US-Milliardär Mark Cuban, Politiker-Sohn Donald Trump Junior, Model Cara Delevigne, Sänger Shawn Mendes und Basketball-Star Stephen Curry – immer mit einem schlüssigen Mail-Postfach, manchmal mit amerikanischer Handynummer.

Musk droht dreistellige Millionenstrafe

Die Daten stammen aus einem älteren Datenleck aus dem Jahr 2021, so der Hacker. Mit seinem Angebot wendet sich "Ryushi", so der Internet-Name des Verkäufers, zwar auch an die interessierte Öffentlichkeit, aber eigentlich vielmehr direkt an Musk. Er schreibt: "Um zu vermeiden, dass Sie in der EU 276 Millionen US-Dollar Strafe zahlen müssen, wie Facebook es getan hat, ist Ihre beste Option der exklusive Kauf dieser Daten."

Der Hacker bezieht sich dabei auf ein Urteil von Ende November, bei dem der Facebook-Mutterkonzern Meta zu einer Strafe in Höhe von 265 Millionen Euro verdonnert wurde, weil bei einem Datenleck 533 Millionen Datensätze an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Ein ähnlicher Fall läuft bei Twitter bereits. Einen Tag vor Heiligabend meldete die irische Datenschutzbehörde DPC, dass man damit begonnen habe, einen Vorfall bei Twitter zu untersuchen, bei dem 5,4 Millionen Datensätze abflossen – aus der gleichen Quelle, aus der auch "Ryushi" seine Informationen hat. Der Behörde geht es bei den Untersuchungen vor allem darum, ob die Daten aufgrund von Verstößen gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO/GDPR) abhanden gekommen sind.

Paypal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Firmen, seine Familie – der zweitreichste Mensch der Welt in Bildern 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Elon Musk wird 1971 in Pretoria als Sohn des Models Maye Musk und des Maschinenbauingenieurs Errol Musk geboren. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Elon Musk ist ein introvertiertes Kind und Mobbing ausgesetzt. Im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei, bereits zwei Jahre später verkauft er sein erstes von ihm entwickeltes Computerspiel für 500 Dollar. Im Alter von 17 Jahren wandert er nach Kanada aus, wo seine Mutter ursprünglich herkommt, um den Militärdienst in Südafrika zu umgehen. Bald darauf geht er in die USA, wo er an der University of Philadelphia Physik und Wirtschaft studiert. Das Foto aus dem Sandkasten hat Elon Musks Mutter Maye auf Twitter geteilt und scherzhaft dazu geschrieben: "Der dreijährige Elon Musk: 'Ich kann einen Lastwagen bauen, der besser ist als dieser hier'." Mehr

Die Drohung des Hackers kommt für Twitter daher denkbar ungelegen, da die Daten nun Teil einer laufenden Untersuchung werden könnten – es sei denn, Musk schlage zu, verspricht der Hacker. Sollte er zahlen, werde er nach Geldeingang die Spuren im Netz löschen und niemandem sonst die Datenbank anbieten. Ob das ein Hinderungsgrund für die Ermittlungen der Datenschützer wäre, steht auf einem anderen Blatt.

Auch deutsche Prominente betroffen

Falls sich Musk nicht entscheiden könne, solle er auf Twitter einfach eine Umfrage starten, rät der Hacker. Um die Echtheit seiner Daten abseits der zunächst veröffentlichten Beispiele zu beweisen, bietet "Ryushi" eine Datei an, die nochmals Daten von 1000 bekannten Twitter-Nutzern enthalten soll.

In dieser Tabelle finden sich weitere Prominente, etwa Schauspielerin Whoopi Goldberg, Verkehrsminister Volker Wissing, Schauspieler William Shatner, Erotik-Darstellerin Asa Akira oder Fußball-Kommentator Wolff Fuss – mal nur mit der privaten E-Mail-Adresse, mal inklusive Rufnummer.

Für den Fall, dass Musk kein Interesse habe, hinterließ der Hacker seine Telegram-Kontaktdaten – jede oder jeder mit Interesse an der Datenbank, könne sich dort melden, schreibt er. Bisher scheint sich kein Käufer gefunden zu haben, der Verkäufer aktualisiert sein Angebot fast täglich, um im dortigen Markplatz besser gesehen zu werden.