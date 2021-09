Sehen Sie im Video: El Salvador – Bitcoin wird erstmals offizielles Zahlungsmittel.









Als erstes Land weltweit hat El Salvador am Dienstag die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Präsident Nayib Bukele hatte die Einführung vorangetrieben. Der erst vierzigjährige Präsident gilt als beliebt, wird seitens der USA aber stark kritisiert. Nach nur zwei Jahren im Amt hat Bukele fast alle Hebel der Macht in der Hand, und nicht wie versprochen mit Bestechung und Korruption im Land aufgeräumt. Analysten der USA befürchten, dass die Einführung von Bitcoin die Geldwäsche fördern könnte. Umfragen zeigen, dass die Salvadorianer der Volatilität der Kryptowährung misstrauen, die innerhalb eines Tages Hunderte von Dollar an Wert verlieren kann. Diese Passanten in San Salvador finden zudem, dass die Währung nicht zu der Realität ihres Landes passe. "Wir verstehen nicht, wieso der Präsident das so entschieden hat. Es ist nur für diejenigen gut, die ein höheres Einkommen haben, als das, was die salvadorianische Bevölkerung hat. Es ist gut für die, die Zugang zu Technik und dem Internet haben - auf die meisten trifft das nicht zu." "Ich denke dieser Schritt führt zu einer Spekulation mit den Ressourcen des Landes, aber den Leuten auf der Straße dient das nicht, den Straßenhändlern, den Busfahrer, den Ladenbesitzern. Diese Währung dient nur großen Investoren, die spekulieren wollen." Am Tag der Einführung demonstrierten rund Tausend Menschen in der Hauptstadt gegen die, aus ihrer Sicht, unsichere Währung, für die, laut ihrer Einschätzung, keine ausreichende technische Infrastruktur bestehe. Bereits am Dienstag kam es zu technischen Schwierigkeiten mit dem digitalen Portemonnaie Chivo. Die entsprechende App war vielen zunächst nicht zugänglich.

