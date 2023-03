12,4 Mal um die Erde: So oft flog Elon Musks Privatjet letztes Jahr

von Christian Hensen Elon Musk verweilt offenbar nicht gerne lange an nur einem Ort. Ein Bericht von "Bloomberg" zeigt, dass kaum ein anderer CEO den privaten Flieger so oft nutzt, wie Musk.

Auf Twitter ist es still geworden um das Privatflugzeug von Elon Musk. Bereits kurz nach der Machtübernahme des Milliardärs verbannte er seinen "Privatjet-Stalker" von der Plattform. Das bedeutet aber nicht, dass Musk seinen Jet nicht weiterhin ausgiebig nutzt. Zu sehen ist das zum Beispiel auf dem Mastodon-Profil des gebannten Studenten, der inzwischen eine eigene Webseite für Flugzeugbewegungen ans Netz gebracht hat.

Aus den zeitweise fast täglichen Flügen ergibt sich in der Retrospektive ein erstaunliches, eigentlich aber erschreckendes Bild. Einem aktuellen Bericht von "Bloomberg" zufolge, ist der Tesla-CEO und Twitter-Eigner einsame Spitze, wenn es um Flüge im eigenen Jet geht. Demnach flog der "Elonjet" alleine im vergangenen Jahr 171 Mal. Dabei legte der Flieger 307.568 Meilen zurück, brauchte 837.934 Liter Treibstoff und stieß 2112 Tonnen CO2 aus.

Die Strecke reicht rein rechnerisch für 12,4 Erdumrundungen – und das in nur einem Jahr. Wie oft Musk tatsächlich an Bord war, ist unklar. Fakt ist aber, dass der Jet nur für ihn zur Verfügung steht, somit also keine Flüge unternimmt, die Musk nicht zu verantworten hat.

Elon Musk verbraucht so viel CO2 wie 140 US-Amerikaner

Was den CO2-Fußabdruck des Milliardärs angeht, genehmigte sich Musk im vergangenen Jahr allein mit den Flügen das 140-fache dessen, was ein durchschnittlicher US-Bürger verbraucht. Und das ist laut "Statista" schon relativ viel. Der Pro-Kopf-Verbrauch der Amerikaner lag 2021 bei 14,86 Tonnen CO2, in Deutschland lag dieser Wert laut der Statistik bei nur 8,09 Tonnen, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gibt 10,8 Tonnen an.

Auch im Vergleich zu anderen Milliardären und Stars steht Musk an der Spitze. Laut "Bloomberg" liegt Meta-CEO Mark Zuckerberg mit 115 Flügen mit relativ großem Abstand auf dem zweiten Platz, gefolgt von den Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page mit 85 Flügen und Oracle-Gründer Larry Ellison mit 82 Trips.

Es darf bezweifelt werden, dass alle Flüge des Tesla-Chefs gleichermaßen sinnvoll sind. Den kürzesten Flug absolvierte der Jet am 27. Mai 2022, als er in 13 Minuten vom Hawthorne-Airport in Kalifornien quasi "die Straße runter" zum Los Angeles International flog. Über die Interstate 105 braucht man mit dem Auto für diese Strecke acht Minuten.

Auch vergleichsweise lange Flüge für kurze Aufenthalte gehören zur Gewohnheit von Elon Musk. Das hängt damit zusammen, dass er recht häufig zwischen dem Tesla-Hauptquartier in Texas und Twitter in Kalifornien reist. Am 27. Dezember 2022 flog der Jet (mit oder ohne Musk, das ist nicht bekannt) zweieinhalb Stunden von Texas nach Sacramento, wartete dort 24 Minuten und flog drei Stunden zurück.

Promis wie Taylor Swift stehen Musk in nichts nach

Der Privatjet von Elon Musk ist mit schier unglaublich vielen Flügen und sehr kurzen Strecken aber nicht alleine. Auch große Stars bevorzugen es, sich über den Wolken von A nach B zu begeben. Einer Studie der britischen Marketing-Agentur "Yard" zufolge, sollen Taylor Swift, Floyd Mayweather, Jay-Z, A-Rod und Blake Shelton quasi ständig im Flieger sitzen – und sogar Musk teilweise übertrumpfen (Niemand nutzt den Privatjet so häufig wie Taylor Swift). Demnach soll Taylor Swifts Jet in nur einem halben Jahr 170 Mal abgehoben sein und dabei 8293 Tonnen CO2 verbraucht haben.

Später wehrte sich ein Sprecher der Sängerin im Gespräch mit "Entertainment Tonight" gegen die Vorwürfe: "Taylors Jet wird regelmäßig an andere Personen ausgeliehen. Die meisten oder alle dieser Reisen ihr zuzuschreiben, ist schlichtweg falsch."

