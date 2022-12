Sehen Sie im Video: Twitter-Nutzer stimmen für Rücktritt von Elon Musk als Firmenchef.









STORY: Twitter-Nutzer haben sich für einen Abgang von Unternehmenschef Elon Musk entschieden. Rund 17,5 Millionen Stimmen wurden in einem Votum abgegeben, das Musk selbst eingeleitet hatte. Und seit Montagmittag deutscher Zeit liegt das Ergebnis vor. Demnach waren 57,5 Prozent für den Rücktritt und 42,5 Prozent dagegen - ein Votum, an das sich der Tech-Multimilliardär nach eigenen Angaben halten will. Allerdings hatte Elon Musk im Vorfeld keine genauen Angaben dazu gemacht, wann er zurücktreten würde, falls die Umfrageergebnisse entsprechend ausfielen. Nun ist das Ergebnis da. Und man darf gespannt auf die nächsten Schritte schauen und wie es mit dem Kurznachrichtendienst Twitter weitergeht, der seit Wochen nicht aus den Schlagzeilen kommt.

