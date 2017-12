Er gilt als einer der großen Visionäre der Technologiebranche - doch nun ist ihm ein ziemlich dilettantisches Malheur passiert: Elon Musk hat, wohl versehentlich, seine Mobiltelefonnummer auf Twitter veröffentlicht. Der Multimilliardär wollte am Dienstag offenbar eine Nachricht an John Carmack schicken, den Technologie-Chef der auf virtuelle Realität spezialisierten Firma Oculus. "Do you have a sec to talk? My cell is ...", schrieb Musk der BBC zufolge aber für alle öffentlich einsehbar. Wenig später sei die Nachricht bereits gelöscht gewesen, aber bei knapp 16,8 Millionen Followern auf Twitter ist es kein Wunder, dass zahlreiche Screenshots davon gemacht wurden.

Einige Medien, wie die TV-Station CNBC, riefen die Handynummer des Tesla-Chefs und Gründer des Raketenunternehmens SpaceX an. Doch statt eines kleinen Pläuschchens mit Musk erwartete sie dort nur eine Bandansage aus dem Videospiel "God of War". "By the Gods you've done it. Somehow you've found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect", habe es dort geheißen. Zu deutsch: "Bei den Göttern, du hast es geschafft. Irgendwie hast du den Weg hierher zu mir gefunden. Dafür erhältst du meinen Glückwunsch und Respekt."

Elon Musk und John Carmack: geschäftliches Telefonat?

Neben der Tatsache, dass einem wie Musk solch ein Missgeschick passiert, sorgt auch das Gesprächsangebot von Musk an Carmack für einige Spekulationen. Der BBC zufolge dementierte ein Facebook-Sprecher - das Unternehmen kaufte Oculus 2014 auf - etwaige Pläne Carmacks, das Unternehmen zu verlassen. Carmack selbst twitterte, dass er Erfahrung im Bereich des Raketenbaus habe und er und Musk in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet hätten.

Visionär Musk, dessen Firmen sich mit der Raumfahrt, elektrischen Fahrzeugen und Solartechnik befassen, hatte im September seine Pläne verkündet, Menschen in Zukunft mit einem Raketensystem in kürzester Zeit von Stadt zu Stadt transportieren zu wollen. Die Entfernung New York nach London würde mit der neuen Technik in 29 Minuten zu schaffen sein, hieß es damals in einem Werbevideo.