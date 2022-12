Twitter-Chef Musk will gesperrte Journalisten-Konten wieder freischalten

Nach heftiger Kritik Twitter-Chef Musk will gesperrte Journalisten-Konten wieder freischalten

Twitter hatte die Konten mehrerer prominenter Journalisten gesperrt, die über Elon Musk berichtet hatten. Jetzt macht der Chef des Kurznachrichtendienstes einen Rückzieher.

Nach heftigem Gegenwind hat Twitter-Chef Elon Musk die Wiederfreigabe der Twitter-Konten mehrerer Journalisten angekündigt. "Das Volk hat gesprochen. Die Sperre der Konten, die meinen Standort verraten haben, wird aufgehoben", schrieb Musk am Freitagabend US-Westküstenzeit in dem Kurzbotschaftendienst unter Bezugnahme auf das Ergebnis einer zuvor von ihm initiierten Umfrage. Unter anderem Vertreter der EU und UN-Generalsekretär António Guterres hatten Musk zuvor heftig kritisiert, nachdem er die Konten von mehr als einem halben Dutzend prominenter Journalisten der "New York Times", "Washington Post" und von CNN gesperrt hatte.

Nach der Blockade der Konten hatte Musk eine Twitter-Umfrage dazu gestartet, ob er diese jetzt oder in einer Woche wiederherstellen sollte. Fast 59 Prozent der 3,69 Millionen Teilnehmer stimmten der Aussage zu, Musk solle die Konten jetzt wiederherstellen.

Der Twitter-Chef hatte den Kontoinhabern vorgeworfen, die Sicherheit seiner Familie gefährdet zu haben. Zunächst hatte Musk am Mittwoch das Nutzerkonto @ElonJet gesperrt, auf dem ein junger US-Student die Flüge von Musks Privatjet dokumentierte. Mehrere später gesperrte Journalisten hatten über die Affäre berichtet - und dabei teilweise das gesperrte Konto @ElonJet verlinkt (mehr dazu lesen Sie hier). Am Donnerstag sperrte Musk dann die Konten mehrerer Journalisten.

Elon Musk stürzt Twitter ins Chaos

UN-Generalsekretär António Guterres hatte sich einem Sprecher zufolge "sehr verstört" über den "willkürlichen" Schritt gezeigt. Dieser schaffe einen "gefährlichen Präzedenzfall". EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova hatte auf Twitter erklärt, die Nachrichten über die "willkürliche Suspendierung von Journalisten" seien "besorgniserregend".

Der Multi-Milliardär warf den Journalisten vor, die "Koordinaten für ein Attentat" gegen ihn und seine Familie geliefert zu haben. Musk erklärte zudem, die Sperrung sei nötig gewesen, nachdem ein Auto mit einem seiner Kinder in der US-Metropole Los Angeles von einem "verrückten Stalker" verfolgt worden sei. Belege für seine Angaben legte Musk nicht vor.

Musk hat Twitter seit der Übernahme für 44 Milliarden Dollar (rund 41 Milliarden Euro) ins Chaos gestürzt. Er entließ das Spitzenmanagement und rund die Hälfte der Belegschaft und schaltete gesperrte Konten wie jenes des früheren US-Präsidenten Donald Trump wieder frei. Kritiker befürchten, dass unter Musks Führung auf Twitter Hassbotschaften und Falschinformationen rasant zunehmen könnten.