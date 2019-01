Er ist eine Art Schweizer Taschenmesser unter den Angriffs-Programmen: Der Trojaner Emonet wird aktuell für eine ganze Reihe von Angriffen auf Privatanwender und Firmen benutzt. Von ausspionierten Bank-Accounts bis zur Erpressung mit verschlüsselten Daten ist alles drin, warnt bereits das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Wir erklären, was Emonet so gefährlich macht - und wie man sich schützen kann.

Der Trojaner gelangt zunächst per Mail auf den Rechner. Nachdem sich Emonet Ende letzten Jahres schon mit einer groß angelegten Kampagne über gut gefälschte Mails verbreitete, die vermeintlich von Freunden oder Kollegen stammten, verbreitet er sich aktuell vor allem über vorgebliche Versandbestätigungen von Amazon. Klickt man auf einen enthaltenen Link, lädt sich eine manipulierte Word-Datei auf den Rechner. Und Emonet beginnt sein Werk.

Das macht Emonet so gefährlich

Was dann genau passiert, lässt sich kaum vorhersagen. Emonet öffnet sozusagen nur die Tür, dann werden je nach Variante unterschiedliche Schadprogramme nachgeladen. In vielen Fällen werden weitere Trojaner wie Trickbot installiert, die dann still und leise im Hintergrund das Online-Banking scannen, so das BSI. Bei anderen Opfer werden die Rechner verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Selbst Datensicherungen können dann nicht retten: Einige Varianten scheinen entdeckte Festplatten mit Backups zu löschen. Der "Deutschen Handwerkszeitung" zufolge scheinen bei der Höhe des Lösegelds sogar die Kontostände der Nutzer bedacht zu werden.

Die größte Gefahr von Emonet ist deshalb die extrem hohe Vielseitigkeit, warnen auch die Experten von G-Data. Demnach würden an manchen Tagen bis zu 200 neue Varianten des Trojaners entdeckt, selbst an ruhigeren Tagen sind es nach einem Blogpost noch gut 25 neue. Die hohe Frequenz an neuen Varianten stellt auch Antivirenprogramme vor eine Herausforderung.

Dass sich Emonet so schnell verbreitet, liegt daran, dass der Trojaner ein eigenes Spam-Modul mitbringt. Das liest die Kontakte des Nutzers aus und verbreitet die gefälschten Mails so auf der Suche nach neuen Opfern weiter. Ein klassisches Schneeball-System.

So schützen Sie sich vor Emonet

Zum Glück kann man sich bislang relativ leicht vor dem Trojaner schützen, gibt G-Data an. Das reine Öffnen der Word-Nachricht reicht demnach nicht aus, um den Schädling zu installieren. Er versteckt sich in einem Makro, dass beim Öffnen der Mails zu starten versucht wird. Erst wenn der Nutzer dem Ausführen eines sogenannten "aktiven Inhalts" zustimmt, kann Emonet loslegen. Deshalb versucht er seine Opfern mit verschiedenen Tricks zum entscheidenden Klick zu bewegen, etwa indem behauptet wird, die Datei wäre mit einer Online-Version von Word erstellt worden oder es gebe Probleme wegen der genutzten Office-Version.

Verweigern die Nutzer aber den Klick, kann das Makro nicht ausgeführt werden - und Emonet bleibt der Zugang zum Rechner verwehrt. G-Data empfiehlt entsprechend, dem eigenen Office-Programm die automatische Ausführung von Makros zu verbieten. Eine Anleitung dazu finden Sie auf dieser Seite von Microsoft. Weitere allgemeine Tipps, wie man sich vor Trojanern schützen kann, finden Sie in diesem Text.

Schon befallen? Das müssen Sie tun

Ist der Rechner bereits befallen, sollten Sie sofort handeln. Zunächst gilt es, den Rechner vom Internet zu nehmen. Dann sollten Sie sämtliche auf dem PC gespeicherten Kontakte vor einem möglichen Angriff über ihre E-Mail-Adresse warnen. Im nächsten Schritt empfiehlt es sich, bei sämtlichen auf dem betroffenen Rechner gespeicherten oder genutzten Accounts sofort das Passwort zu ändern - natürlich von einem anderen Gerät aus.

Dann kommt der schwerste Schritt: Laut dem BSI empfiehlt es sich, den befallenen Rechner einmal komplett neu aufzusetzen, also alles zu löschen und Windows neu zu installieren. Werden dabei Daten aus einem Backup eingespielt, sollte der Rechner sofort danach mit einem Antivirenprogramm überprüft werden.

