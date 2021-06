Als Tim Berners-Lee 1992 das erste Foto ins Internet lud, ahnte er nicht, dass er Geschichte schreibt. Das glaubt man gern: Er wählte ein furchtbares Foto, das heute Kult ist.

Telefone ohne Tasten, Musik zum Herunterladen, mobiles Internet: Das alles ist für uns heute selbstverständlich. Doch das war es nicht immer. In unserer Serie Technik-Geschichte werfen wir einen Blick zurück auf die Anfangstage jener Produkte und Technologien, die die Welt verändert haben. Diesmal: Das erste Bild im Internet.

Manchmal sind es die unspektakulärsten Dinge, die die Welt am meisten verändern. Das erste Foto der Welt von Joseph Nièpcecht im Frühherbst 1826 zeigt das Dach vor dessen Arbeitszimmer, die erste Filmvorführung im Jahr 1895 den Garten des Lokals "Feldschlößchen" aus Berlin-Pankow. Auch der deutsche Lehrer Philipp Reis, der 1862 das Telefon erfand, war sich der Bedeutung seiner Entdeckung nicht bewusst: "Das Pferd frisst keinen Gurkensalat" war der erste Satz, den er in den Hörer sprach. Ähnlich erging es auch dem Physiker Silvano De Gennaro, als er gemeinsam mit Tim Berners-Lee, dem Erfinder des Internets, das erste Foto ins World Wide Web lud. Damals war das eine Sensation, heute werden täglich Millionen von Fotos ins Netz gestellt.

Die Mädchengang vom Cern

Es zeigt ein Foto der Frauenband "Les Horribles Cernettes" ("Die schrecklichen Cern-Mädchen"), alle vier waren Mitarbeiter am Forschungsinstitut Cern in der Schweiz. Es entstand am Abend des 17. Juli 1992 nach einem Auftritt am jährlich stattfinden "Hardronic Music Festival". De Gennaro, Songschreiber und eine Art Manager der Band, wartete hinter der Bühne auf die vier Mädels. "Wollt ihr ein Cover-Foto für eure CD?", fragte er sie, "dann bitte lächeln." Wenige Sekunden später klickte der Auslöser seiner Canon EOS 650, das Ergebnis kann die Welt seit mehreren Jahrzehnten bestaunen.

Sein Kollege Tim Berners-Lee hatte am Tag nach dem Auftritt die zweite Version des Webs programmiert und wollte testen, ob sie funktioniert. Wie viele Cern-Mitarbeiter war auch Berners-Lee ein begeisterter Fan des singenden Frauen-Quartetts, deren Songs sich mit physikalischen Themen wie flüssigem Stickstoff beschäftigten. Deshalb ging er in das Büro von Quasi-Band-Manager De Gennaro und fragte, ob er nicht ein Foto der vier Frauen bekommen könnte. Das Internet konnte damals nur Gif-Dateien lesen, also setzte sich De Gennaro an seinen Mac, startete Photoshop und bastelte das improvisierte Cover der laut eigener Aussage "einzigen Hochenergie-Rockband".

"Das wird lustig werden"

"Alle beschweren sich, dass dieses Foto so hässlich sei", erklärte De Gennaro später im Interview mit der Zeitung "Die Welt". Ein Photoshop-Unfall sei das Bild, scherzen viele Fans bis heute. Der Physiker ist anderer Meinung: "Ich finde den hellblauen Hintergrund eigentlich ganz hübsch." Bis das Bild im Netz landete, verging noch einmal einige Zeit: Das Hochladen des Fotos dauerte knapp eine Stunde. "Wenn Geschichte passiert, weißt du gar nicht, dass du ein Teil von ihr bist", sagte De Gennaro der Wissenschaftsseite "Mother Board".

Das Web sei zu diesem Zeitpunkt nur von Physikern benutzt worden, und nicht einmal alle mochten es, da nur Englisch geschrieben wurde. "Warum willst du die Cernettes ins Netz laden? Es besteht nur aus Text", fragte der zweifelnde De Gennaro seinen Kollegen Berners-Lee. Der entgegnete: "Nein, das wird lustig werden."

Das Originalfoto ist mittlerweile verschwunden: Der Mac, auf dem das Bild bearbeitet wurde, gab sechs Jahre später (1998) den Geist auf. Doch die Band gibt es bis heute. Auf dem sogenannten Cern Hardronic Festival gab die Gruppe am 21. Juli 2012, drei Tage nach dem 20-jährigen Jubiläum des ersten Foto-Uploads, ihr letztes Konzert. So lautete zumindest die Ankündigung. Denn fünf Jahre später gaben die Cernettes am 15. Juli 2017 auf dem Cern-Festival erneut ein Konzert, welches sogar live auf Youtube ausgestrahlt wurde.

Für den Fotografen De Genarro hat sich die Aktion ohnehin gelohnt. Die zweite Dame von links, im weißen Kleid, hat er geheiratet.

Lesen Sie weitere Teile der Reihe Technik-Geschichte:

- Vom Fabrik-Arbeiter zum Raubkopien-König: Der Mann, der die Musikindustrie zerstörte

- Project Ara sollte das revolutionärste Smartphone werden - und scheiterte krachend

- Der 20-Jährige, der den iPhone-Browser erfand