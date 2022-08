Far Out

Far Out Es ist offiziell: Heute in zwei Wochen kommt das neue iPhone

von Malte Mansholt Auch dieses Jahr lädt Apple zu einem September-Event – und damit zur Vorstellung seiner neuen iPhones. Diesmal dürfte der Konzern so viel zu zeigen haben, wie noch nie.

Jedes Jahr im Herbst lädt Apple zu seinem wohl wichtigsten Event. Meist an einem Dienstag im September zeigt der Konzern dann, was man in den Geheimlabors so ausgeheckt hat. Jetzt wurde das Datum offiziell gemacht: Am 7. September um 19 Uhr deutscher Zeit ist es so weit.

Was wird Apple zeigen?

Was genau auf der virtuellen Bühne das Licht der Welt erblicken wird, ist natürlich noch streng geheim. Mit großer Sicherheit dürfte der Konzern aber drei Produkt-Familien im Gepäck haben: Die neuen Modelle des iPhones, das überarbeitete Einsteiger-iPad und zum ersten Mal gleich drei Modelle der Apple Watch.

Vermutlich unter dem Namen iPhone 14 soll Apple laut Gerüchteküche wie im letzten Jahr vier Modelle seines Smartphones präsentieren. Das Design soll weitgehend gleich bleiben, allerdings soll beim iPhone Pro erstmals die sogenannte Notch wegfallen, stattdessen schauen Frontkamera und FaceID-Sensor durch kleine Löcher aus dem Display. Zudem sollen die Bildschirme der Pro-Modelle auch im abgeschalteten Zustand Inhalte anzeigen. Auch bei der Kamera werden Fortschritte erwartet. Eine wichtige Neuerung: Statt eines iPhone Mini wird Apple wohl erstmals auch dem Basis-iPhone ein Max-Modell spendieren, das gab es bisher nur vom iPhone Pro.

Bei der Apple Watch ist die wichtigste Neuerung vermutlich die Einführung eines Pro-Modells, das besonders robust sein soll. Bei der "normalen" Apple Watch 8 sollen die Neuerungen eher moderat ausfallen. Die erste Neuauflage der günstigen Apple Watch SE soll die Spar-Watch nun mit einem Always-on-Display versorgen, dass die teureren Modelle schon seit der Apple Watch 5 besitzen.

Als gesetzt dürfte auch ein neues Einsteiger-iPad gelten. Das günstigste Apple-Tablet soll nun als letztes Modell auch das neue, kantigere Design und USB-C erhalten. Zudem soll es den anklippbaren Apple Pencil der zweiten Generation unterstützen. Eine Umstellung auf Apples M1-Chips, wie sie beim iPad Air im Frühjahr erfolgte, ist aber sehr unwahrscheinlich.

Was kommt noch?

Glaubt man der Gerüchteküche, dürfte Apple aber auch abseits der Top-Produktgruppen noch einiges zu zeigen haben. Die sicher am meisten erwartete Neuvorstellung dürften neue Airpods Pro sein. Apples Premium-In-Ears sollen besseren Sound und ein schlankeres Gehäuse bekommen. Der Bügelkopfhörer Airpods Max soll gerüchteweise bald auch kabellos verlustfreie Digital-Musik abspielen können, das dürfte aber nicht mehr dieses Jahr passieren. Stattdessen soll Apple für den Edel-Kopfhörer, der gerade wieder bei Stiftung Warentest absahnte, im September lediglich neue Farben anbieten.

Im Homeentertainment-Bereich will Apple mit einem überarbeiteten und möglicherweise günstigeren Apple TV seinen Streaming-Dienst Apple TV+ stärken. Auch beim Homepod sollen Neuerungen anstehen, der Sprachlautsprecher soll wieder etwas größer werden, ein Touchdisplay an der Oberseite erhalten. Ob das auch im September ansteht, scheint aber noch unklar.

Apple-Event: ein ungewöhnlicher Termin

Das Datum ist übrigens in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen ist es die früheste iPhone-Veranstaltung seit Jahren, zum anderen findet sie nicht wie sonst üblich dienstags, sondern an einem Mittwoch statt. Zumindest Letzteres dürfte mit einem Feiertag in den USA zusammenhängen: Am Montag, den 5. September, ist Labor Day. Wegen des verlängerten Wochenendes sind die US-Flughäfen dann proppenvoll. Das Event auf den Mittwoch zu legen, erspart den am Vortag anreisenden Gästen ein wenig das dadurch entstehende Chaos. Auch 2018 hatte Apple in der Labor-Day-Woche sein Event auf den Mittwoch gelegt.

Was Apple auch zeigt: Wir informieren Sie ausführlich am 7. September.