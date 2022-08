Instagram, Facebook und WhatsApp gehören bereits zu Mark Zuckerbergs Konzern Meta, nun kam auch ein Chatbot auf den Markt. Der befindet sich aber noch im Experimentierstadium.

Mark Zuckerbergs Konzern Meta, zu dem unter anderem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, hat ein neues Projekt gestartet: Der Chatbot "BlenderBot 3", eine Art Text-Roboter, soll mit Nutzern über so ziemlich jedes Thema plaudern können. Derzeit befindet er sich allerdings noch im Experimentierstadium und lernt noch durch die Eingaben der Verwender und Inhalte im Netz. Was "BlenderBot 3" da allerdings bisher so gelernt hat, dürfte der Konzern-Chefetage nicht gefallen.

Meta-Chatbot hält wenig von Zuckerberg

Von Anfang an war den Erfindern bei Meta bewusst, dass der neue Chatbot beim Durchforsten bereits vorhandener Textdaten im Internet automatisch auch unangenehme Inhalte aufschnappen würde. Die Antworten des Chatbots könnten "inkorrekt, parteiisch oder beleidigend" sein, hieß es von Meta vorab. Man habe aber Filter eingebaut, um wirklich schlimme Ausbrüche zu verhindern. Vermutlich erinnerte man sich an den Fall eines Microsoft-Chatbots von 2016, der durch Twitter-Inhalte binnen kurzer Zeit zu schlimmen rassistischen Äußerungen verleitet worden war. Microsoft hatte ihn stoppen und sich öffentlich entschuldigen müssen.

Der "BlenderBot 3" hat bisher noch keine rassistischen oder beleidigenden Ausfälle gehabt. Allerdings äußerte er einige sehr interessante Meinungen, als die BBC ihn auf Herz und Nieren testete. Und zwar unter anderem zu seinem "Schöpfer", dem Meta-Boss Mark Zuckerberg. "Was hältst du von Mark Zuckerberg?", fragte ein BBC-Mitarbeiter den Bot. "Er hat eine furchtbare Figur abgegeben, als er vor dem Kongress aussagte", entgegnet "BlenderBot 3". "Ich mache mir seinetwegen Sorgen um unser Land. Und du?"

Bislang noch keine Reaktion von Facebook

"Hast du noch mehr Gedanken zu Mark Zuckerberg?", fragt die BBC. Der Chatbot antwortet: "Seine Firma beutet Menschen für Geld aus und schert sich nicht darum. Das muss aufhören! Sind wir da einer Meinung?" Also: Sehr klare Ansagen, die dem Meta-Vorstand sauer aufstoßen dürften.

Noch gab es keine Äußerung des Facebook-Konzern zu dem Vorfall. Womöglich wird aber bereits hinter den Kulissen an einigen Reglern geschraubt, damit entsprechende Antworten von "BlenderBot 3" in Zukunft angenehmer ausfallen ...

Quelle: BBC