Facebook hat einen Ruf wie früher die Chefs und Lobbyisten der Zigarettenindustrie. Die taten alles, wirklich alles, um die schädliche Wirkung von Zigaretten zu vertuschen – und das Geschäft zu retten – bis scharfe Gesetze ihnen Einhalt geboten.

Facebook hat in den vergangenen zwei Jahren ähnlich viel Vertrauen zerstört: Der Einfluss der Russen bei den US-Präsidentschaftswahlen, der Cambridge Analytica Datenskandal, zuletzt die Erkenntnis, dass Facebook in Washington eine Lobby-Firma beauftragt hat, gegen seine Gegner Stimmung zu machen. Der Aktienkurs brach um mehr als ein Drittel ein.

Ins Zentrum der Kritik rückte dabei immer mehr Facebooks Nummer zwei, Sheryl Sandberg. Sie und ihr Team hätten mit der Aufklärung gezögert; sie trage die Verantwortung für die Aufträge an die Washingtoner Lobby-Firma; sie sei es, die aus den Daten der Facebook-Nutzer um jeden Preis Milliarden machen wolle. Der Druck auf Sandberg ist groß. Scott Galloway, Marketing-Professor aus New York und einer der geistig und rhetorisch flinksten Facebook-Kritiker, sagt für 2019 voraus, dass Sandberg ihren Job hinwerfen wird.

"Wir wollen kein Internet, das zu eng kontrolliert wird"

Zunächst ist Sandberg aber am Sonntag in München aufgetreten, bei der Internetkonferenz DLD, geläutert. Direkt vor dem großen Happening beim Weltwirtschaftsforum in Davos laufen sich die Hot Shots der US-Tech-Firmen dort traditionell warm. Wenn man schon in Europa ist, warum nicht noch ein paar Botschaften verkünden?

Sandbergs Botschaft lautete: Wir haben verstanden. Wir wissen, dass wir Vertrauen wieder gewinnen müssen. Ihrer Rede hatte Sandberg den Titel "What kind of internet do we want" gegeben, "Was für ein Internet wollen wir?" – und die Kernpunkte auch schon vorab in einem TV-Interview mit der ARD und einem schriftlich (!) geführten Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ventiliert. Es sei wie immer nach großen, technologischen Innovationen. Nach einiger Zeit gebe es eine Phase des Nachdenkens und des Lernens. Und mit dem Internet sei diese Phase jetzt. "Wir wollen kein Internet, dass außer Kontrolle ist," sagte Sandberg. Aber wir wollen auch keins, dass zu eng kontrolliert wird, in dem Menschen sich nicht mehr ausdrücken können."

7,5 Millionen Dollar für die TU München

Nur, was heißt das? Für Facebook seien die vergangenen Jahre schwierig gewesen. Aber man habe zugehört und gelernt. Facebook sei nicht mehr das Facebook von früher. Und dann nannte Sandberg fünf Punkte, bei denen man jetzt vieles verändere. Viel Geld werde für mehr Sicherheit ausgegeben, man rüste auf gegen Manipulation von Wahlen, suche entschiedener nach falschen Nutzerkonten und gezielter Falschinformation, man wolle sicherstellen, dass die Nutzer ihre Informationen auf Facebook kontrollieren könnten. Und daher erhöhe man auch die Transparenz.

Auch geizig ist Facebook nicht. In Deutschland spendet Facebook der Technischen Universität München über einen Zeitraum von fünf Jahren 7,5 Millionen Dollar, damit dort ein "TUM Institute für Ethics in Artificial Intelligence" errichtet werden kann, ein Institut also, dass sich den ethischen Fragen der Künstlichen Intelligenz widmen kann. Und auch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wolle man nun enger zusammenarbeiten. Man verschließe sich auch nicht weiterer Regulierung, Gesetzen, sagte Sandberg. Es müssten aber nur die richtigen sein.

Sheryl Sandberg verteidigt Facebook-Geschäftsmodell

Bemerkenswert war, dass Sandberg Facebooks Geschäftsmodell ausdrücklich verteidigte: Werbung. "Es ist kein Gegensatz", sagte sie, "Menschen für sie relevante Werbung zu zeigen, und gleichzeitig ihre Daten zu schützen. Wir tun beides. Wir verkaufen keine Kundendaten. Und wir geben auch keine Informationen ohne das Einverständnis der Kunden an Werbetreibende weiter."

Es ist erstaunlich, wie selbstbewusst, wie wenig zerknirscht, Sandberg sich bei ihrer Rede auf dem DLD geläutert gab, Besserung versprach, trotz der Skandale der vergangenen Jahre. Es scheint fast wie immer, wie vor den großen Pleiten. Dabei gehört es zur klassischen Vernebelungstaktik der Facebook-Lobbyisten, bei Widerstand und Problemen zunächst einmal so tun, also wolle man mit allen reden, sich mit allen verbünden, um etwas gemeinsam zu unternehmen. Das alles dient dazu, Gesetze zu verhindern. Meistens – außer im Fall des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetDG) – gelingt das auch. Relativ neu ist, dass Facebook sich an Universitäten in Deutschland engagiert. Die – quasi vorpolitische – Strategie verfolgt Google schon seit einigen Jahren.

Gespräche mit Barley und Altmaier

Dabei ist tatsächlich nicht alles wie immer. Sandberg dürfte das wissen. Zumindest in Europa schickt sich die Politik an, die Verfassung des Internets immer weniger den Firmen zu überlassen, die damit Geld verdienen, sondern sie tatsächlich in Gesetze zu gießen. Und da weiß Sandberg, dass Facebook und Google die wichtigsten Angriffspunkte sind. Deswegen dürfte der DLD für sie zwar ein interessantes Schaulaufen gewesen sein.

Wichtiger aber sind die Termine mit der deutschen Politik Anfang der Woche, mit Justizministerin Katarina Barley (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Vor allem Barley, auch Spitzenkandidatin der SPD im Europawahlkampf, dringt auf weitere europäische Regulierungen und hat sich im vergangenen Jahr während des Cambridge-Analytica-Skandals als Facebook-Kritikerin profiliert. Richtig spannende wäre es gewesen, wenn sie mit Sandberg beim DLD diskutiert hätte. Denn Verkündungen der Hot Shots aus dem Silicon Valley alleine verfangen in Europa nicht mehr.

Folgen Sie dem Autor auf Twitter: @florianguessgen