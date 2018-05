Mitten im größten Datenschutzskandal der Firmengeschichte will Facebook eine eigene Online-Partnervermittlung einführen. Über die neue Funktion sollten langfristige Beziehungen angebahnt werden, nicht nur einfache Dates, erklärte Konzernchef Mark Zuckerberg am Dienstag vor Software-Entwicklern. "Auf Facebook haben 200 Millionen Menschen ihren Status als Single angegeben, also gibt es hier eindeutig etwas zu tun, sagte Zuckerberg. Die neue Funktion werde in Kürze starten. Details nannte er nicht. Privatsphäre und Datenschutz würden bei der neuen Anwendung aber eine zentrale Rolle spielten. Das weltgrößte soziale Netzwerk hatte im März zugegeben, dass die britische Politikberatung Cambridge Analytica die Daten von Millionen Nutzern zu Unrecht in die Hände bekam. Zuckerberg versprach erneut Verbesserungen beim Datenschutz: "Ich habe in diesem Jahr gelernt, dass wir unsere Verantwortung weiter sehen müssen. Es reicht nicht starke Werkzeuge zu entwickeln, wir müssen sicherstellen, dass sie für gute Zwecke genutzt werden. Das werden wir" Zuckerberg stellte eine neue Löschfunktion für Nutzerdaten in Aussicht. Mit der geplanten Anwendung könnten Nutzer leichter Informationen wie die Liste besuchter Websites oder angeklickter Links entfernen Es werde allerdings einige Monate dauern, die Kontrollfunktion "clear history" zu entwickeln.