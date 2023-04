von Malte Mansholt Der Schutz vor Hackerattacken wird immer wichtiger. Auch das britische Finanzministerium hat nun eine entsprechende Stelle geschaffen. Die Gehaltsvorstellungen der Behörde sorgen allerdings für Verwunderung.

Die Zahl der Hackerattacken hat in den letzten Jahren massiv zugenommen – ob auf Privatpersonen, Unternehmen, Infrastruktur oder politische Institutionen. Angesichts der möglichen Schäden geben Firmen und staatliche Stellen entsprechend hohe Summen aus, um sich davor zu schützen. Im britischen Finanzministerium ist man aber offenbar etwas knausriger. Und sorgt so für Verwunderung.

Die neu ausgeschriebene Stelle klingt dabei sogar vielversprechend: "Leiter Cyber-Sicherheit" lautet der Ende März ausgeschriebene Jobtitel. Es handle sich um eine "aufregende und wichtige Gelegenheit", die Stelle biete einen "Grad an Engagement und Herausforderung, der anderswo schwer zu finden ist". Die Aufgaben reichen vom Management des Sicherheitsteams über die Kommunikation mit den Geheimdiensten. Das Gehalt spiegelt das allerdings nicht wieder: Die Behörde zahlt gerade einmal zwischen 50.550 und 57.500 Pfund (etwa 57.500 und 65.000 Euro) im Jahr.

Große Verantwortung, kleines Gehalt

Was in manchen Jobs durchaus ein sehr gutes Gehalt wäre, wirkt im Vergleich erstaunlich knausrig. So weist die Job-Plattform Indeed für Cybersicherheits-Experten in Großbritannien zwar tatsächlich ein ähnliches Durchschnittsgehalt aus – allerdings nur für Jobs ohne Führungsposition. Für die Leitung liegt das Gehalt laut "Glasdoor" mit 130.000 Pfund fast dreimal so hoch. Und das für deutlich weniger attraktive Ziele wie das Finanzministerium.

Kein Wunder also, dass die Stellenausschreibung auf eine Mischung aus Unglaube und Häme trifft. "Wen soll man da einstellen? Jeder der die erwarteten Fähigkeiten und das entsprechende Wissen mitbringt, kann ohne jeden Aufwand das Zwei- bis Dreifache verlangen", twitterte Cybersicherheits-Experte Taz Wake. Auch die gelisteten Standorte sorgen für Amüsement. Zwar könne man auch von Norwich und Darlington aus arbeiten, der Hauptsitz liegt aber in London. Die Zulage, um die enorm hohen Lebenskosten der mit Abstand teuersten Stadt des Landes schultern zu können: sagenhafte 3000 Euro im Jahr.

"Peanuts"

Die Signalwirkung könnte kaum schlechter sein. Während immer wieder erfolgreiche Hackerattacken Behörden, Krankenhäuser und Unternehmen lahmlegen, spart ausgerechnet das wichtige Finanzministerium an seiner Sicherheit. Und signalisiert damit auch potenziellen Angreifern indirekt, dass es dort mit der Sicherheit nicht weit her ist. "Wer Peanuts zahlt, kriegt nur Affen", urteilte Tom Lysemose Hansen von der norwegischen Forma Prompon gegenüber dem "Telegraph" harsch. "Vergleichbare Jobs in der Privatwirtschaft bringen das Fünf- bis Siebenfache. Das lässt es so wirken, als nehme die britische Regierung die Cybersicherheit nicht ernst."

Das tue man durchaus, versucht sich das Ministerium in einem Statement zu rechtfertigen, das mehreren Medien vorliegt. "Das Gehalt muss fair sein und den Steuerzahlern einen Mehrwert bieten", erklärte ein Sprecher dort. "Das erweiterte Vergütungspaket für den Posten enthält auch großzügige Pensionsansprüche, Spesen und weitere Vorteile." Ob das zur Attraktion echter Talente ausreichen wird, muss sich zeigen. Die Bewerbungen laufen noch bis zum 16. April.

Quellen: Stellenausschreibung, Telegraph, The Stack, Twitter

