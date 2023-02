von Malte Mansholt Durch einen Ausfall der Lufthansa-IT saßen heute Tausende Reisende fest. Am Freitag kommt nun das nächste Problem hinzu: Durch den Verdi-Streik werden mehrere große Flughäfen für Passagierflüge geschlossen bleiben.

Dass es am Freitag zu Problemen bei Flugreisen kommen würde, war abzusehen: Die Gewerkschaft Verdi kündigte für den Tag einen Streik des Flughafen-Personals an. Viele Airlines bereiten sich bereits mit Notplänen darauf vor. Doch in mehreren Flughäfen soll der Betrieb nicht nur langsamer, sondern gar nicht stattfinden: Die großen Flughäfen Frankfurt, Hamburg und München werden am Freitag komplett für reguläre Passagierflüge geschlossen bleiben.

Das bestätigte eine Sprecherin der Lufthansa gegenüber dem stern. Aufgrund eines absehbaren Mangels an Bodenpersonal durch den Streik sei ein Betrieb der Flughäfen demnach nicht möglich. Der Münchner Flughafen teilte dies ebenfalls mit. Nach stern-Informationen, die bisher allerdings nicht offiziell bestätigt wurden, sollen auch der Flughafen Stuttgart den Passagierbetrieb komplett einstellen. Andere Flughäfen wie Berlin und Köln/Bonn sollen demnach nicht betroffen sein und im Notbetrieb weiterarbeiten.

Am Freitag geht gar nichts mehr

Der Ausfall dürfte die Lage an den deutschen Flughäfen nur noch weiter anspannen. Durch eine Störung am Mittwochvormittag hatte die Lufthansa nahezu den gesamten Tag den Flugverkehr ruhen lassen müssen. In der Folge waren viele Passagiere der Airline und der Geschwister-Fluglinien wie Swiss und Eurowings an deutschen Flughäfen gestrandet. Dass nun ausgerechnet mehrere der größten deutschen Flughäfen zwei Tage später ganz ausfallen, dürfte die Weiterreise der Betroffenen erheblich erschweren.