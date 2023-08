Das erste Fyre-Festival ging als riesige Katastrophe in die Geschichte ein. Veranstalter Billy McFarland scheint das nicht zu stören – und er will es nochmal versuchen.

Fyre Festival 2: Der Macher des schrecklichsten Festivals der Welt will es nochmal wissen

von Christian Hensen Der verurteilte Straftäter Billy McFarland erarbeitete sich mit dem Fyre Festival weltweit zweifelhaften Ruhm. Eigentlich wollte er mit dem PYRT Festival, Pirate ausgesprochen, nachlegen. Stattdessen soll es mit dem Fyre Festival 2 weitergehen.

Totgesagte leben länger – das wäre wohl ein passendes Motto für Veranstaltungen aus der Feder von Billy McFarland. Nachdem er mit der ersten Ausgabe des Fyre Festivals weltweit für Aufsehen sorgte und sich spätestens nach der gleichnamigen Netflix-Dokumentation niemand mehr vorstellen konnte, jemals wieder davon zu hören, meldet sich der verurteilte Betrüger in diesem Jahr schon zum zweiten Mal zurück.

Idee zum Fyre Festival 2 kam in Einzelhaft

In einem Video zeigt sich McFarland und sagt: "Heute ist ein großer Tag. Ab sofort können Tickets für das Fyre Festival 2 vorbestellt werden. Es war die absolut wildeste Reise, um an diesen Punkt zu kommen und alles begann während meiner Zeit in Einzelhaft."

Das zu erwähnen, ist durchaus merkwürdig. Denn tatsächlich wurde Billy McFarland 2018 aufgrund diverser Vergehen und Datenmissbrauchs wegen Betrugs verurteilt und saß bis März 2022 im Gefängnis. Zu den Verfehlungen zählt auch die erste Ausgabe des Fyre Festivals, das in seiner geplanten Form bekanntermaßen nie stattfand und stattdessen zur globalen Lachnummer wurde.

Doch McFarland kann offenbar nicht aufhören. Bereits im Januar kündigte er an, ein Festival namens PYRT, Pirate ausgesprochen, ins Leben rufen zu wollen (hier erfahren Sie mehr). Das einzige, was davon noch übrig ist, ist sein Youtube-Name "pyrtbilly". Die PYRT-Webseite, die im Januar noch erreichbar war, gibt es bereits nicht mehr.

Stattdessen soll es mit dem Fyre Festival 2 weitergehen. Eine Webseite hat McFarland auch schon, sie lautet "fyrefestival2.com". Die ursprüngliche Domain "fyrefestival.com" leitet inzwischen auf eine Hotelsuchmaschine für die Großen Antillen um.

"Ich habe einen fünfzigseitigen Plan ausgearbeitet", setzt McFarland das Video fort, "damit will ich das Unmögliche möglich machen". Sein Plan enthalte auch Möglichkeiten, die "besten Geschäftspartner der Welt" zu finden, die es ihm weiterhin erlauben würden, er selbst zu bleiben. Als persönliche Erfolge erwähnt Billy McFarland seine Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma hinter der Netflix-Doku, die sein Versagen minutiös einer Weltöffentlichkeit zugänglich machte. Auch das geplante Musical zum Fyre Festival erwähnt er – die Uraufführung steht noch aus.

Termin Ende 2024 – vielleicht

Für die zweite Auflage des Fyre Festivals habe McFarland mit Menschen aus dem mittleren Osten und Südamerika gesprochen und dann entschieden, dass das Fyre Festival 2 wieder in der Karibik stattfinden müsse. Als Termin stellt McFarland Ende 2024 in Aussicht. Bis dahin soll es kleine Events auf der ganzen Welt geben, wohl auch als Werbemaßnahme. Auf der Homepage schreibt der Veranstalter, der Zeitpunkt sei nicht final.

Das Video beendet McFarland mit einer Aufforderung: "Leute, das ist eure Chance mitzumachen. Es ist alles, woran ich gearbeitet habe. Los geht's!"

Die Ticketpreise sind derzeit wie folgt gestaffelt: Die ersten 100 Tickets sollen 499 US-Dollar kosten, danach 799 US-Dollar, dann über 1000 und zuletzt 7999 US-Dollar. Sobald 777 Tickets verkauft sind, endet nach aktuellen Angaben der Vorverkauf. Einzelne Influencer, darunter "joeyjoy", teilten ihren Ticketkauf bereits – ob sie dafür bezahlt haben oder wurden, ist nicht nachvollziehbar.