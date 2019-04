In zwei Wochen ist es soweit: Am 14. April startet endlich die lange erwartete achte Staffel von "Game of Thrones". Eine der erfolgreichsten Serien der Welt geht damit dem großen Finale entgegen. Der Hype unter Fans ist nach zwei Jahren Wartezeit groß, trotzdem will Haussender HBO ihn mit zwei TV-Trailern noch weiter anfachen. Und die machen tatsächlich Lust auf mehr.

"Wir müssen jetzt zusammen kämpfen - oder wir werden sterben" - so beginnt der Gnom Tyrion Lennister den ersten Clip. Er steht klar in der großen Halle von Winterfell, im Hintergrund sind Sansa Stark und Daenerys Targaryen zu erkennen. Eigentlich hatten sich die Starks und die Targaryens verbündet, dass Tyrion so die nötige Einheit beschwört, deutet auf einen Konflikt hin. Oder aber auf etwas ganz anderes: Schon lange spekulieren Fans, dass Tyrion in der letzten Staffel nach Königsmund zu seiner verhassten Schwester Cersei reisen wird, um eine Allianz zu schmieden. Mit der Rede im Clip könnte er auch die anderen auf diesen Plan einschwören.

Wer sitzt auf dem Drachen?

Dass es zur Schlacht kommt, macht der Rest des Trailers unmissverständlich klar. Und Winterfell ist die Front. Im Clip rücken die Unbefleckten aus der nordischen Festung aus, ein Skelett-Pferd der weißen Wanderer tritt auf dem verschneiten Boden vor der Feste auf. Und auch die Drachen kreisen um den Wohnsitz der Starks. Auffällig: Davos, Tyrion und Varys schauen einem der Drachen beeindruckt hinterher. Alle drei sind die großen Biester längst gewohnt, ihre überraschte Reaktion muss also etwas anderem gelten. Die Theorie einiger Fans: Auf einem der Drachen reitet John.

Spannend ist auch eine Szene, in der John sich von Daenerys abwendet. Der sekundenlange Clip wäre kaum auffällig. Fans haben allerdings festgestellt, dass im Hintergrund nicht Winterfell zu sehen ist - sondern Daenerys Zimmer in Drachenstein. Die beiden schaffen es also noch deutlich weiter in den Süden.

Fan-Momente

Der zweite Trailer bringt nur ergänzende Details. Bis auf einen großen Moment: Jon steht unter dem roten Wehrholzbaum im Garten seiner Familie - und hinter ihm kommt plötzlich Arya ins Bild. Die beiden vermeintlichen Geschwister waren ein Herz und eine Seele - und haben sich seit der zweiten Folge nicht mehr gesehen.

Sonst enthält der Clip vor allem Fragmente. In einem winzigen Moment sind Daenerys und Jorah zu erahnen. Mit viel zu guter Laune steht Cersei in Königsmund neben dem Berg und ihrem gruseligen Berater. Ihr Bruder und Liebhaber Jamie kämpft dagegen in einer brennenden Feste. Wo genau, ist nicht zu sehen. Die Architektur und die Anwesenheit des Bluthunds deuten aber auf Winterfell hin - Jamie hätte also endgültig die Seiten gewechselt. Den passenden Kommentar gibt es von Jamie aus dem Off: "Das geht über Loyalität hinaus. Hier geht es ums Überleben." Es wird eine spannende Staffel werden.