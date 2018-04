Iris Robinson und ihr Ehemann saßen am Montagabend, so gegen 18.50 Uhr, in der Küche, als es passierte. "Wir hörten sie kommen", sagte die 76-Jährige zum "Derby Telegraph". "Wir sahen nach draußen und sahen ein Flugzeug." Das ältere Ehepaar war nicht allein mit dieser Beobachtung. Bei der regionalen Zeitung gingen Dutzende Hinweise ein. Auch Sue Dorling meldete sich. "Ich war an der Kreuzung Richtung Hilton, als dieses dunkle und niedrig fliegende Flugzeug über mich hinwegfegte." Und fügt hinzu: "Ich glaube nicht an Geister, aber das war wirklich seltsam."

Mehrere Geisterflugzeuge am Himmel

Während einige Augenzeugen nur ein Flugzeug gesichtet haben, gibt es andere, die sogar mehrere Flieger am Himmel gesehen haben wollen. Die Beschreibung der Flieger: Groß, dunkel, schnell - und einige sind sich sicher, dass die Maschinen lautlos am Himmel kreisten. Dabei seien die Flieger auffällig tief geflogen. Einige beschrieben die Flieger als Douglas Dakota, einen Flugzeugtyp, der in Deutschland als "Rosinenbomber" bekannt wurde. Allerdings stürzte ein Flugzeug dieser Baureihe auch während des Zweiten Weltkriegs in der Gegend ab - und so glaubten einige Augenzeugen, ein "Geisterflugzeug" zu sehen.

Royal Air Force reagiert auf Sichtungen

Die Royal Air Force (RAF) hat inzwischen reagiert. "Die RAF kann bestätigen, dass drei Hercules-Flugzeuge am Montagabend einen Routineeinsatz über das Gebiet von Derbyshire durchgeführt haben", so ein Sprecher zum "Derby Telegraph". Offenbar führt die RAF regelmäßig Testflüge in der Grafschaft durch, da in dem Landstrich nur wenige Menschen leben. Die Grafschaft würde gute Trainingsbedingungen für die Piloten bieten, die unter extremen Bedingungen fliegen müssen, so der Sprecher weiter. Bei den Flugzeugen, die von den Anwohnern gesehen wurden, handelt es sich um die Lockheed C-130 Herculues. Das Militärtransportflugzeug ist weit verbreitet und seit 1956 in Serienproduktion.