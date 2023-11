Google Maps – hier in der Autoansicht – zeigt nun auch die Höchstgeschwindigkeit an

von Malte Mansholt Die Navi-Lösung Google Maps bekommt jede Menge neue Funktionen. Eine der wichtigsten gibt es in anderen Ländern schon länger: Maps zeigt nun endlich das Tempolimit.

Gerade ist man auf die Autobahn aufgefahren. Und wundert sich nun: Wie schnell darf ich hier nun genau fahren? Fehlen Schilder, kann man sich nur an den übrigen Verkehrsteilnehmern orientieren. In anderen Ländern hilft aber auch Google: Die Maps-App zeigt etwa in Spanien schon seit Jahren auch die Höchstgeschwindigkeit an. Jetzt kommt das Feature auch nach Deutschland.

Beim Tempolimit spät dran

Das hat Google in einem gerade erschienenen Blogpost angekündigt. Demnach wird das Feature langsam für die iPhone- und Android-Apps ausgerollt, in einigen Wochen soll es dann alle Nutzer:innen erreicht haben. Unternehmen müssen die nichts: Nutzt man eine aktuelle Version der App, schaltet sich die Funktion irgendwann von alleine ein.

Deutschland ist mit dem Tempolimit in Google Maps recht spät dran. In anderen Ländern hatte Google es bereits 2019 eingeführt. Obwohl man die Daten bestätigt auch für Deutschland hatte, wurde es hier nie eingeführt. Dadurch konnte Apples Karten-App sogar an Google vorbeiziehen: In Apples Navi-Lösung war die Geschwindigkeit bereits seit dem letzten Frühjahr angezeigt worden (hier erfahren Sie mehr).

Immersives Fahren

Im Fokus des Posts stand aber eigentlich eine andere Funktion: Mit dem sogenannten Immersive View will Google die Routen noch klarer nachvollziehbar machen. Wählt man ihn aus, schaltet die App in eine neue Ansicht, in der die Route quasi in eine 3D-Ansicht der echten Welt gelegt wird. In der aus Streetview und Satellitebildern generierten Sicht kann man dann genau nachvollziehen, wohin der Weg führt. Und sich schon vorab mit den Örtlichkeiten vertraut machen.

Fahren sollte man in der Ansicht aber vermutlich eher nicht. Damit die Orientierung auch während der Fahrt selbst besser wird, hat Google deshalb eine noch detailliertere Karte angekündigt, die bald erscheinen soll. Darauf sind dann auch etwa einzelne Spuren einer Autobahn konkret sichtbar, der blau markierte Routenverlauf führt dann bereits in der Standard-Ansicht über die richtigen Spuren.

Infos für E-Autos und mehr

Weitere Funktionen sind etwa die erweiterten Informationen für Fahrer von Elektroautos. Google Maps listet nicht nur Ladesäulen, sondern zeigt auf Wunsch auch an, ob diese mit dem eigenen Auto kompatibel sind. Eine Anzeige, wann die Säule zuletzt benutzt wurde, soll helfen, defekte Ladesäulen auszusortieren.

KI-Funktionen von Google Lens werden direkt in die App integriert und sollen etwa helfen, sich an unbekannten Orten schneller zu orientieren. Dabei werden Informationen wie nahegelegene Restaurants oder Geldautomaten direkt in das Kamera-Bild eingeblendet.

