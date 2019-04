Ohne Navi zu fahren, ist innerhalb weniger Jahre für viele Menschen undenkbar geworden. Das globale Satelliten-System erlaubt es heute, jederzeit den eigenen Standort genau zu orten. Oder ihn zu verbergen. Genau das scheint Russland immer systematischer zu tun, zeigt eine aktuelle Studie. Neben russischen Häfen, Flughäfen und dem Militäreinsatz in Syrien wird wohl auch der russische Präsident Wladimir Putin mit falschen GPS-Signalen geschützt.

Fast 10.000 Fälle gefälschter Ortungs-Signale fanden die Forscher des US-Thinktank "Center for Advanced Defense", kurz C4ADS. Der allergrößte Teil davon war im russischen Hoheits-Gebiet, aber auch auf der Krim und in Syrien fanden sich Beispiele. Dabei wurde nicht nur das US-System GPS sondern auch das EU-Äquivalent Galileo sowie die die chinesische Variante Baidou gekapert und mit falschen Informationen gefüttert.

Wen schützen die Störungen?

Als genauen Zweck der Störung vermuten die Forscher zum einen den Schutz besonders wichtiger Personen wie Präsident Wladimir Putin, aber auch die Störung von Drohnen in strategisch wichtigen Gebieten wie Häfen und Flughäfen. Mit dem Einsatz in aktiven Kampfgebieten etabliert man zu dem de-Facto-Flugverbotszonen. Die meisten Störungen gab es in Gelendschik, in der Nähe der Krim, in Sankt Petersburg und Moskau. Aber auch Hafenstädte im Norden und am Schwarzen Meer hatten mit den Störungen zu kämpfen.

Dass Russland die Ortungs-Störungen vor allem zum Schutz wichtiger Personen einsetzt, folgerten die Forscher aus der Tatsache, dass an vielen Orten nur dann Probleme auftraten, wenn Teile der russischen Führung vor Ort waren. So setzten etwa bei der Krim-Brücke zweimal bei Dutzenden Schiffen die Ortung aus. Beide Male hatte Putin sein Prestige-Projekt genau in diesem Zeitraum besucht.

Wenn die Tarnung den Standort verrät

Da sich die Störungen gemeinsam mit Putins Autokolonne bewegten, vermuten die Forscher, dass Russland mobile Sender in einem der Wagen untergebracht hat. Die Umsetzung der Störsender ist recht einfach: Das von Satelliten kommende Signal wird einfach ein einem Schwall von Radiowellen auf einer ähnlichen Frequenz ertränkt, erklärt die Studie. Die Empfänger können das schwache Original so nicht mehr erkennen und versagen bei der Ortung.

Auch zum Schutz wichtiger Gebäude scheint die Ortung gestört zu werden. Dem Bericht zufolge sind etwa in der Nähe des Kremls, des Präsidentensitzes in Moskau, aber auch an wichtigen Häfen etwa in Sotschi oder Olyva regelmäßig Störungen zu finden. Der Nutzen dort ist einfach zu erklären: Es handelt sich um den Bereich von offiziellen Regierungs-Einrichtungen.

Tatsächlich könnten durch die Störungen aber auch geheime Projekte enthüllt werden. Vor der Schwarzmeer-Küste vor Gelendschik meldeten mit Abstand die meisten Schiffe spinnende Ortungs-Geräte - obwohl es dort keine offiziellen Regierungs-Bauten gibt. Durch Rückverfolgung der gemeldeten Probleme konnten die Forscher zeigen, dass sie vermutlich von einem bestimmten Gelände ausgehen. Der Clou: Schon länger wird gemunkelt, der dort sitzende gigantische Palast wäre Putins mit illegal abgezweigten Staatsgeldern gebauter Privatsitz. Der Präsident leugnet das allerdings vehement.

Quelle: C4ADS, BBC