Gesucht werde eine schwedische Klimaaktivistin und, gewissermaßen, Buchautorin – ihre gesammelten Reden seien zwischen zwei Buchdeckeln unter dem Titel "Szenen aus dem Herzen – Unser Leben für das Klima" (englisch: "No One Is Too Small to Make a Difference") erschienen. Frage des Quizmasters: Wie lautet ihr Name?

Viele hätten wohl mit Greta Thunberg geantwortet, der 17-jährigen "Fridays for Future"-Klimaaktivistin, ob gewusst oder geraten. Nicht so Schauspielerin Amanda Henderson, die in der britischen Promi-Quiz-Show "Celebrity Mastermind" an der Frage scheiterte – und ihr Glück mit "Sharon" versuchte.

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020

Ein Clip der Szene sorgte für Amüsement im Netz, ging viral – und offenbar auch an Thunberg selbst nicht vorbei. Die Klimaaktivistin, die ihren 17. Geburtstag feierte, änderte am Donnerstag auf Twitter ihren Profilnamen in "Sharon".

"Hätten doch nur alle so viel Sinn für Humor": Twitter-Nutzer feiern Namensänderung von Greta Thunberg

Und die Twitter-Community ist begeistert. Zahlreiche Nutzer meldeten sich unter dem Hashtag "#Sharon" zu Wort und lobten den Humor der jungen Klimaaktivistin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Thunberg die Twitter-Community mit kurzzeitigen Profiländerungen entzückt – und damit oftmals Kritik ihrer Gegner kontert. So übernahm die 17-Jährige etwa kurzerhand eine Beschimpfung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sie als "pirallha" bezeichnete – das kann sowohl Göre, Balg oder Rotzlöffel bedeuten als auch Winzling, Racker, Wicht oder Knirps. Auch auf einen offenbar verhöhnenden Tweet des US-Präsidenten Donald Trump hatte Thunberg auf ähnliche Art reagiert (lesen Sie hier mehr dazu).