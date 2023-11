Vermeintliches Pizza-Chaos der Grünen sorgt in sozialen Medien für Wut – das steckt dahinter

KI-Bild Vermeintliches Pizza-Chaos der Grünen sorgt in sozialen Medien für Wut – das steckt dahinter

von Malte Mansholt Kurz nach dem Grünen-Parteitag sorgt ein Bild von vermeintlich achtlos hinterlassenen Pizzen für Ärger. Und für jede Menge Häme.

Es ist ein Bild, das einen fassungslos macht – und das offenbar auf sehr unterschiedliche Weisen. Umgeben von Logos der Grünen und farblich passendem Dekor liegen jede Menge achtlos hingeworfene Pizzakartons, größtenteils noch mit Inhalt, in einer Messehalle. Obwohl das angeblich von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen stammende Bild offensichtlich nicht echt ist, wird es nun für Attacken auf die Partei genutzt. Und von einigen Nutzern noch weiter auf die Spitze getrieben.

Der genaue Ursprung des Bildes ist nicht bekannt, spätestens ab Montagmorgen verbreitete es sich aber schnell in sozialen Netzwerken wie X/Twitter. Meist versehen mit hämischen Kommentaren. "Food Waste ist für die grünen Narren auch ein wichtiges Thema", lästerte etwa ein Nutzer. Andere stichelten ebenfalls über die vermeintlichen Nachlässigkeiten bei der Nachhaltigkeit. Dass die völlig absurde Szene ein Fake sein könnte, scheint vielen Grünen-Hassern gar nicht in den Sinn gekommen zu sein.

Grünes Pizza-Chaos: Absurde KI-Fälschung

Dabei wäre das durchaus zu erkennen. Und das selbst dann, wenn man nicht auf zahlreiche Bildfehler wie sich überlappende Kanten oder trapezförmige Pizza-Kartons im Bild achtet. Das vorgebliche "Buffet" ist zudem so sehr mit Pizza überladen, dass man die Tische gar nicht erreichen könnte. Die Mehrzahl der zu sehenden Pizzen wurde offensichtlich nicht mal angeschnitten. Und die Halle sieht sehr anders aus als der tatsächliche Austragungsort des Parteitages, die DM-Arena der Messe Karlsruhe.

Auch bei den Grünen spricht man von einem Fake. "Das Bild ist absurd", erklärte die Partei gegenüber dem Schweizer Portal "Blick". "Es wurde nicht beim Parteitag aufgenommen. Die Halle sieht anders aus." Darauf, dass es sich um ein KI-Bild handelt, wollte man aber nicht final festlegen.

Bereits zuvor hatte die "Bild" Pizza-Bestellungen bei dem Parteitag zum Aufreger erklärt. Dem Boulevardblatt zufolge hätten Abgeordnete das vegetarische Büffet verschmäht – und sich lieber etwas liefern lassen. Dass Pizzen bestellt wurden, hatten die Grünen auch bestätigt. Die Kartons seien aber ordentlich entsorgt worden, betonte die Partei. Auch für die Bestellung an sich wurde von X-Nutzern eine Erklärung geliefert: Demnach sei Geschirr nicht in der Abstimmungshalle erlaubt gewesen. Um anwesend zu bleiben, hätten sich deshalb einige Teilnehmer für Pizza entschieden.

Zwischen Hass und Häme

Die Reaktionen im Netz fielen enorm gespalten aus. Während sich die Grünen-Gegner echauffierten und teilweise selbst nach den Fake-Hinweisen lästeterten, dass das Pizza-Chaos trotzdem zur Partei passe, machten sich andere schlicht darüber lustig. Das Bild sei eine Verhamlosung, witzelte etwa Stephan Dörner. "Das waren die wahren Zustände" postete er zu einem Bild, in dem eine Welle von Pizzen Berlin unter sich begräbt. Eine Nutzerin trieb es noch weiter: Sie habe in Karlsruhe beobachtet, wie Hitler persönlich die Pizzen in einer grünen Rikscha geliefert habe. "Das wars, liebe Grüne."

Am Ende versuchte auch die Partei selbst zu punkten. "Die Bundesgeschäftsstelle am Montag nach der BDK", postete die Partei bei X. Und zeigte dazu ein Bild, in dem auch die mit einem Pizza-Banner geschmückte Parteizentrale mit Pizzastücken überflutet wurde.

Zumindest einer der ersten Verbreiter des Pizza-Bildes hat seinen Fehler mittlerweile eingesehen. "Ich entschuldige mich für die unreflektierte Verbreitung des Pizza-Fakes", erklärte Matthias Priebs, dessen Tweet mit dem Bild Hunderte Accounts geteilt hatten. Mittlerweile ist der Post gelöscht.

Quellen: Blick, Bild, Die Grünen, X