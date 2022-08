von Malte Mansholt Ob für Musik, Podcasts oder zum Telefonieren: Bluetooth-Kopfhörer sind für viele Menschen ein täglicher Begleiter. Welche sich lohnen, hat nun Stiftung Warentest geprüft.

Wenn es um Kopfhörer geht, sind die Ansprüche hochunterschiedlich. Manche Menschen suchen ein möglichst kleines In-Ear-Modell, das sie immer dabei haben können. Andere bevorzugen Überohr-Modelle wegen des besseren Klangs. Und wieder andere wollen den besten Sitz beim Sport. Stiftung Warentest hat deswegen im neuen Test die besten Modelle für jede Vorliebe herausgesucht. Und auch die besonders Preisbewussten werden bedacht.

Für den Test wurden sämtliche seit Juni 2021 geprüften Modelle in vier Kategorien eingeteilt: komplett kabellose In-Ears, In-Ear-Modelle, die mit einem Zwischenkabel verbunden sind, Bügelkopfhörer, die auf Ohren nur aufliegen sowie solche, welche die Ohren ganz umschließen. Zu guter Letzt gibt es eine eigene Liste, auf der nur die Kopfhörer landen, die weniger als 65 Euro kosteten. Weil die Listen trotzdem zu lang wurden, schränkte Warentest am Ende aber noch weiter ein. In-Ears ohne Kabel schaffen es nur mit einer Note "gut" (2,0) und besser auf die Liste, dadurch fliegen etwa Apples Airpods (3. Generation) raus. Bei den übrigen Kopfhörer-Formen listet man alle "guten" Modelle, in der Sparliste fanden auch solche Platz, die in der Gesamtnote und beim Klang noch "befriedigend" waren.

Guter Sound ist teuer

Geht es nur um den Klang, muss man tief in die Tasche greifen: Apples Airpods Max haben den besten Sound im gesamten Testfeld und landen entsprechend mit einer Gesamtnote "gut" (1,9) im Ranking ganz vorne. Trotz mittelmässiger Bewertung bei Tragekomfort und Akkuleistung (knapp 22,5 Stunden). Die Spitzennote hat aber ihren Preis: Auch fast zwei Jahre nach der Vorstellung der Bügelkopfhörer findet man sie nur selten unter 400 Euro. Damit sind sie die teuersten Kopfhörer auf der aktuellen Warentest-Liste.

Dass es anders geht, zeigt die Konkurrenz. Zwar erreicht kein Modell den Spitzensound der Airpods Max, 26 Modelle schaffen aber einen guten Klang. Bei oft deutlich niedrigeren Preisen. Selbst bei den Preis-Leistungs-Tipps schneiden die besten beim Klang in der Regel gut ab. Unten finden Sie die Modelle mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sparmodelle: Diese Kopfhörer lohnen sich wirklich

Bei den In-Ear-Kopfhörern ohne Kabel landen JVC mit dem HA-A11T auf der Sparliste ganz vorne. Mit einem Preis ab 46 Euro sind sie nicht nur sehr günstig, sie können auch beim Klang oder der Akkuleistung von sieben Stunden überzeugen. Nur Tragekomfort und Handhabung finden die Tester mittelmässig. Die Gesamtnote "gut" (2,2) ist angesichts des Preises aber allemal beachtlich.

Auch bei den Modellen, die durch ein Kabel verbunden sind, kann der Klang trotz günstigem Preis überzeugen. Die Teufel Airy Sports punkten zudem mit einer für In-Ears sehr hohen Akkulaufzeit von 17,5 Stunden. Auch hier ist der Tragekomfort aber ausbaufähig. Die Gesamtnote "gut" (2,2) und der Preis von knapp 60 Euro sind allemal eine attraktive Kombination.

Noch günstiger ist der Preistip bei den aufliegenden Bügelkopfhörern. Die JBL Tune 510 BT kostet gerade einmal 32 Euro. Die Gesamtnote "gut" (2,4) bekommen sie wegen des recht angenehmen Sitzes und der starken Laufzeit von über 41 Stunden. Der Sound ist leider nur in Ordnung. Angesichts des Preises ist das Gerät trotzdem ein Schnäppchen.

Bevorzugt man abschließende Bügelkopfhörer, hat man als Sparfuchs laut Warentest wenig Auswahl. Nur der Philips TAH5205BK erfüllt sowohl das Qualitäts-, als auch das Preiskriterium für die Sparliste. Und das gerade so: Mit einer Gesamtnote 2,5 ist er nur noch haarscharf unter den "guten" Modellen. Klang und Sitz sind mittelmässig, die Akkulaufzeit mit 35 Stunden immerhin gut. Dafür ist der Bügelkopfhörer aber auch schon für unter 40 Euro zu bekommen.

Den vollständigen Test finden Sie gegen Gebühr bei test.de

