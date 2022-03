Der europäische Luftraum ist längst für russische Flugzeuge gesperrt, viele andere Länder haben sich angeschlossen. Für die Privat-Jets der russischen Elite wird es "da oben" also ganz schön eng. Ein Twitter-Account, der die Flüge der Oligarchen verfolgt, meldet nur alle paar Tage Starts und Landungen. Und so langsam schrumpft der Bewegungsradius auf den Weltmeeren ebenfalls. Denn im Zuge der russischen Invasion der Ukraine werden zahlreiche Oligarchen persönlich sanktioniert.

Darunter große Namen wie Roman Arkadjewitsch Abramowitsch, Oleg Wladimirowitsch Deripaska, Igor Iwanowitsch Setschin, Leonid Wiktorowitsch Michelson, Alexei Alexandrowitsch Mordaschow, Alisher Burkhanovich Usmanov und Andrei Igorewitsch Melnitschenko. Und es ist kein Geheimnis: Unter ihnen befinden sich die Eigner der teuersten und größten Jachten der Welt, die nun um ihre Schätze fürchten.

Was tun mit den Prunk-Pötten?

Eines haben die Schiffe jedoch gemeinsam: Die sogenannte IMO-Nummer der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation. Damit lassen sich die Jachten sehr genau verfolgen, beispielsweise auf Seiten wie Marinetraffic, Vesselfinder oder Vesseltracker. Verstecken ist also sehr schwierig – beschlagnahmen allerdings auch.

Beispiel "Dilbar" von Alisher Burkhanovich Usmanov: Eine der weltgrößten und teuersten Jachten liegt derzeit in Hamburg zur Wartung. Im Dock von Blohm & Voss tut sich aber derzeit wohl nichts. Zuletzt meldete der Norddeutsche Rundfunk, dass die Crew das Schiff verlassen hat, da es dem Eigner aktuell nicht gestattet ist, Löhne in US-Dollar zu bezahlen. Beschlagnahmt ist das Schiff aber nicht. Dennoch wird sie den Hafen so schnell nicht verlassen: Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und die Generalzolldirektion in Bonn müssten die Jacht vor dem Auslaufen freigeben.

Erste Jachten beschlagnahmt, andere flüchten

Schlechter sieht es indes für Igor Iwanowitsch Setschin, den Chef des russischen Ölgiganten Rosneft aus: Seine Jacht "Amore Vero" wurde im Hafen von La Ciotat, östlich von Marseille, beschlagnahmt. Dort lag sie seit Anfang Januar für Reparaturarbeiten, bis Anfang März plötzlich die hektische Ausfahrt vorbereitet wurde. Französische Behörden stoppten die Abreise und legten das Schiff an die Leine.

Ein ähnliches Szenario droht nun auch der weltgrößten Segeljacht "A" des russischen Milliardärs Andrei Igorewitsch Melnitschenko. Dieser landete diese Woche auf der Sanktionsliste der EU und sein Schiff liegt derzeit im Hafen von Triest für Wartungsarbeiten. Womöglich länger, als der Eigner eigentlich geplant hat.

Vielleicht aus diesem Grund haben sich nicht wenige Schiffe in den letzten Wochen auffallend oft bewegt. Beide Schiffe von Abramowitsch befinden sich derzeit auf offener See, die "Quantum Blue" von Sergey Nikolayevich Galitsky lag kürzlich noch in Monaco, nun liegt sie in Ägypten. Viele Schiffe fahren außerdem durch die Atolle der Malediven, entlang der Karibik oder in den Gewässern vor Dubai. Der Clou: Dort greifen keine Sanktionen.

+++ Lesen Sie auch: Nach Aufenthalt in Hamburg: Putins Privatyacht "Graceful" nimmt schnellsten Kurs auf Kaliningrad +++

Putin verließ Hamburg im Eiltempo

Kuriositäten im Zusammenhang mit den Jachten gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. Auch die "Graceful", die Jacht von Wladimir Putin, lag bis vor wenigen Wochen im Hamburger Hafen. Quasi parallel zum Beginn des Überfalls auf die Ukraine fuhr das Schiff auf schnellstem Weg in seine Heimat nach Kaliningrad.

Aktuell in Hamburg: Die Luna von Farkhad Teimurovich Akhmedov (links) und die Dilbar von Alisher Burkhanovich Usmanov (rechts, unter Plane). © stern / Till Bartels

Ein anderes Schiff, die "Lady Anastasia", die wohl dem russischen Waffenproduzenten Alexander Mikheev gehört, wäre fast gesunken. Ein ukrainischer Mitarbeiter an Bord hatte versucht, die Jacht zu fluten um sich so an seinem Chef zu rächen. Hier lesen Sie mehr dazu.