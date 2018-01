Ein Selfie am Piccadilly Circus in London, Schnappschüsse von der Freiheitsstatue oder ein Bild vor dem Eiffelturm. Wer bei Instagram angemeldet ist, kennt die unzähligen Reise-Selfies und Schnappschüsse von Sehenswürdigkeiten. Was dabei nicht fehlen darf: Die Hashtags. Anhand derer lässt sich gut ablesen, welche Städte am beliebtesten sind.



Spitzenreiter im Hashtag-Ranking ist aktuell London. Die britische Hauptstadt löst damit den Big Apple ab, der 2016 noch die Stadt mit den meisten Hashtags war. 88,5 Millionen Bilder mit #London in der Bildunterschrift waren Ende 2017 auf Instagram online. Auf Platz zwei folgt New York mit geringem Abstand, wie die Grafik von Statista zeigt. Eine deutsche Stadt schaffte es nicht in die Top 10 - #Berlin liegt mit 26 Millionen Nennungen erst auf Rang 13.