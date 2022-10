von Daniel Bakir Instagram hat offenbar massive technische Probleme. Viele User können sich nicht einloggen oder berichten, dass sogar ihr Account gesperrt wurde. Instagram arbeitet an einer Lösung.

Beim sozialen Netzwerk Instagram kommt es aktuell zu massiven technischen Problemen. Seit dem Nachmittag des 31. Oktober berichten Tausende Nutzer, dass sie sich nicht in ihren Account einloggen können oder dass Instagram ihr Konto vorübergehend gesperrt hat.

Wegen der massenhaften Deaktivierungen haben einige Nutzer wohl auch auf einen Schlag eine beträchtliche Zahl an Followern verloren. Das Instagram-Presseteam schreibt auf Twitter: "Uns ist bewusst, dass einige von euch Probleme haben, auf ihren Instagram-Account zuzugreifen. Wir schauen uns das an und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Instagram hat weltweit Probleme

Auf Twitter teilen zahlreiche Instagram-Nutzer Screenshot von der schwarzen Seite, auf der sie über eine Sperrung ihres Kontos informiert werden. Auf der Störmeldungsseite "allestörungen.de" sind innerhalb kürzester Zeit Tausende Meldungen zu Instagram eingelaufen. Der Support des Instagram-Konzerns Meta schreibt hier ebenfalls, man sei sich des Problems bewusst. Instagram-User könnten aber bald wieder auf ihre Accounts zugreifen.

Das Problem ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern besteht offenbar auch in anderen Ländern. So berichtet die britische "DailyMail" von vielen betroffenen Usern in Großbritannien, das Problem bestehe weltweit. Auch Nutzer aus anderen Ländern melden die Probleme im Netz.