von Malte Mansholt Seit der Einführung von iOS 17 kann man seine Kontaktdaten einfacher mit einem anderen iPhone teilen. Hier erfahren Sie, warum man dabei durchaus vorsichtig sein sollte – aber kein echter Grund zur Sorge besteht.

"Tipp mal deine Nummer ein" – diesen Satz hat man seit der Verbreitung des Handys schon viel zu oft gesagt und gehört. Seit iOS 17 im Herbst erschien, hat Apple zumindest für iPhone-Nutzer das Teilen der eigenen Kontaktdaten einfacher gemacht: Mit dem Feature "Namedrop" kann man sie einfach durch ein Zusammenhalten der Geräte austauschen. Nun warnen in den USA zahlreiche Polizeistellen davor.

In größtenteils wortgleichen Facebook-Posts warnen etwa Behörden in Ohio, Pennsylvania, Oklahoma und anderen Bundesstaaten vor der Funktion, wie zuerst die "Washington Post" berichtete. "Wenn Sie ein iPhone nutzen und das jüngste iOS 17-Update durchgeführt haben, wurde eine neue Funktion namens NameDrop standardmäßig eingeschaltet", heißt es dort alarmistisch. "Diese Funktion ermöglicht die Freigabe von Kontaktinformationen, indem Sie Ihre Telefone einfach in die Nähe bringen." Dazu gibt es eine Anleitung, wie man die Funktion abschaltet. Durch den zusätzlichen Hinweis, auch die Geräte der Kinder zu prüfen, wird das Gefahrengefühl noch verstärkt.

iPhone-Feature Namedrop: Kein Grund zur Panik

Dabei ist diese Sorge eigentlich so unangebracht, dass man von Panikmache sprechen könnte. Obwohl Namedrop tatsächlich so funktioniert, wie von der Polizei beschrieben – man hält die Geräte aneinander und kann sofort den Kontakt austauschen –, ist ein versehentlicher Austausch und damit ein ungewolltes Teilen der eigenen Daten zwar theoretisch möglich, in der Praxis aber nahezu ausgeschlossen.

Namedrop basiert auf dem bekannten Datenübertragungs-Feature Airdrop, Apple hat aber noch einige zusätzliche Schutzmaßnahmen eingebaut. Während Airdrop seine Wlan-Direktverbindung zwischen den Geräten auch über mehrere Meter aufbauen kann, funktioniert Namedrop nur, wenn man die Geräte bis auf wenige Zentimeter zusammenhält.

Und auch dann werden die Daten nicht einfach übertragen. Nur wenn beide Geräte entsperrt sind, erscheint überhaupt erst die Option, die eigenen Daten zu teilen. Dann kann man noch auswählen, welche Daten übertragen werden – und muss noch einmal bestätigen. Damit es wie von den Facebook-Posts suggeriert zu versehentlichen Übertragungen käme, müssten also gleich eine Reihe von Unachtsamkeiten zusammenkommen. Wer nicht wahllos Anfragen bestätigt, muss sich also gar keine Sorgen machen.

Will man die Funktion abschalten, geht das natürlich aber auch. Man findet diese Option in den Einstellungen unter "Allgemein", "Airdrop" und "Geräte aneinanderhalten".

"Ich finde das Drama etwas irritierend"

Das die Warnung etwas übers Ziel hinausschiest, merken auch einige der Facebook-Follower der Polizei-Accounts an. "Mein Ehemann und ich haben damit herumgespielt", berichtet etwa eine Nutzerin. "Man muss seit Telefon wortwörtlich direkt an das andere halten, damit es erkannt wird", berichtet sie. "Das ist korrekt" bestätigt eine weitere Nutzerin. "man muss außerdem die Übertragung selbst anstoßen. Ich finde das Drama hier etwas irritierend." Andere bedanken sich aber reihenweise für die Posts, berichten, dass sie die Funktion sofort abgestellt hätten.

Die Polizeidienststellen reagieren sehr unterschiedlich auf das Feedback. Die Polizei von Chester hat etwa die Kommentare zum Post einfach abgeschaltet, die von Noble County ging auf die oben zitierten Hinweise schlicht nicht ein. Die Dienststelle in Dewey County hat mittlerweile den Post angepasst. Es sei vor allem darum gegangen, die Eltern zum Gespräch mit den Kindern zu bewegen, versucht man den Post dort nun zu verteidigen. Ein Eingeständnis, dass die Gefahr übertrieben wurde, gibt es aber weiter nicht.

Quellen: Facebook-Accounts der Polizei von Chester, Noble County und Dewey, Washington Post