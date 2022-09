Was für ein Produktfeuerwerk! Apple lud nach Cupertino und lieferte. Star der diesjährigen September-Show war ohne Zweifel das iPhone 14. Das gibt es in vier Varianten, zwei als Basis-Version und zwei iPhone Pro-Modelle. Das kleine iPhone ist Geschichte. Was die Optik betrifft, hat sich bei den Einsteigermodellen nur wenig verändert. Lediglich das iPhone Pro bekommt eine neue Front und dadurch eine deutlich kleinere Aussparung, jetzt in Form einer kleinen Pille.

Sonstige Änderungen am wichtigsten Produkt von Apple: Die Kamera in den Pro-Modellen ist nochmals besser, was vor allem Aufnahmen bei wenig Licht zur Geltung kommen soll. Denn mal ehrlich: Bei Tageslicht geht es inzwischen kaum noch besser. Selbstverständlich hat Apple auch die Akku-Laufzeit und die Leistung erhöht, beides dürfte im Alltag allerdings nur einen kleinen Unterschied machen.

Vollkommen neue Apple Watch

Überraschung des Abends, wenn auch im Vorfeld schon bekannt, war die Apple Watch Ultra. Dabei handelt es sich um eine neuartige Smartwatch, die sich explizit an Sportler und sehr aktive Menschen richtet. Es scheint ein wenig, als ließe Apple den Kampf gegen Rolex und Omega ruhen und widmet sich nun anderen Konkurrenten, beispielsweise Marktführer Garmin.

Fans der AirPods kamen ebenfalls auf ihre Kosten, denn Apple hat die zweite Generation der Pro-Version vorgestellt. Die neuen Apple AirPods Pro 2 bieten dank neuem Chip mehr Funktionen. Sie sollen deutlich besser Geräusche unterdrücken und filtern und bieten dank kleinem Bedienfeld erstmals die Möglichkeit, die Lautstärke per Wischgeste zu regulieren.

Nebendarsteller mit wichtiger Rolle

Des Weiteren gab es eine neue Apple Watch Series 8 mit frischen Fitness- und Gesundheitsfunktionen und eine günstige Apple Watch SE, ebenfalls mit aufgefrischtem Design und neuen Funktionen.

Schmerzhaft wird es nur bei einem Blick auf die Preise, denn Apple hat jedes Gerät inflationsbedingt deutlich angezogen und entfernt sich immer weiter von den US-Preisen.

Alle Neuheiten und einen kurzen Überblick gibt's in dieser Galerie.