von Christian Hensen Twitter verliert schon wieder einen namhaften Mitarbeiter – und diesmal hatte Elon Musk seine Finger nicht im Spiel. iPhone-Hacker George Hotz ging freiwillig – weil er nicht das Gefühl hatte, etwas bewirken zu können.

Es war eine der wenigen positiven Schlagzeilen die Neu-Eigner Elon Musk seit der Übernahme von Twitter für sein Unternehmen produzieren konnte: Ende November gelang es ihm, den inzwischen weltberühmten iPhone-Hacker George Hotz – oder "geohot" – für ein Praktikum an Bord zu holen (hier erfahren Sie mehr). Hotz sollte dabei helfen, das Unternehmen umzubauen – und wollte nicht weniger als ein zweites Google aus dem Boden stampfen.

George Hotz konnte bei Twitter nichts bewirken

Nach eigenen Angaben begann seine Arbeit bei Twitter am 18. November – und endete am 21. Dezember. Auf Twitter schrieb Hotz: "Habe heute bei Twitter gekündigt. Ich weiß die Gelegenheit zu schätzen, aber ich denke nicht, dass ich dort wirklich etwas bewirken könnte. Außerdem war es traurig, mein Github verwelken zu sehen. Zurück zum Programmieren!" Auf Github können Programmierer ihre Software ablegen und verwalten. Vor seiner Zeit bei Twitter war Hotz dort sehr aktiv, kurz nach Zusage des Praktikums war er auf der Plattform nahezu inaktiv.

Entgegen der Erwartungen, scheint Hotz Twitter allerdings nicht im Streit zu verlassen – was seit der Übernahme des Unternehmens durch Elon Musk eher ungewöhnlich ist. Zumindest öffentlich äußert der IT-Experte sich durchweg positiv über Musk und Twitter, schreibt etwa, er "drücke Twitter 2.0 noch immer die Daumen".

Für Klatsch und Tratsch ist er indes nicht zu haben. Auf die Frage eines Nutzers, ob er eine Art Austrittsgespräch führen und seine Beobachtungen bei Twitter teilen wolle, sagte er lediglich: "Ich habe ein solches Gespräch mit den richtigen Leuten geführt, nicht mit der Öffentlichkeit."

Nicht alles, was Musk tat, gefiel George Hotz

Dem Weggang des Hackers sind dennoch mehrere Ereignisse vorausgegangen, die zumindest Fragen hinterlassen. Am 19. Dezember, zwei Tage vor seiner Kündigung, startete Hotz eine Umfrage auf Twitter und wollte wissen, ob er als Twitter-Praktikant zurücktreten solle – ein klarer Seitenhieb auf die Umfrage seines Chefs, der wenige Stunden zuvor seine Stelle als CEO in Frage stellte – und deutlich verlor (hier erfahren Sie mehr). Anders als bei Musk, stimmten die Nutzer im Fall von Hotz für ein Bleiben bei Twitter – nicht wenige sind enttäuscht, dass er sich nun doch nicht an die "Stimme des Volkes" halte.

Einen Tag zuvor äußerte sich Hotz negativ über seinen neuen Arbeitgeber, als Twitter während des WM-Finalspiels eine tiefgreifende Änderung ankündigte und Links zu anderen sozialen Netzwerken unter Strafe stellte (hier erfahren Sie mehr). Hotz reagierte: "Folge mir auf Instagram, falls ich hier gesperrt werde, du weißt ja wie du mich findest. Wenn das zu sagen verboten ist, möchte ich hier nicht mehr sein. Das ist so weit weg von freier Meinungsäußerung." Twitter zog die neuen Regeln inzwischen wieder zurück.

Kurz nach seiner Kündigung befand sich Hotz mit Musk noch in einer öffentlichen Unterhaltung. Dort ging es – grob gesagt – um die Code-Struktur von Twitter und laufende Projekte. In dieser Unterhaltung ließ Musk durchblicken, wie impulsiv er sein kann. Der Twitter-Eigner deutete an, dass man große Teile von Twitter neu programmieren müsse, woraufhin er von Ian Brown, einem ehemaligen Twitter-Entwickler, der seit Oktober 2021 bei Netflix arbeitet, freundlich aber bestimmt gefragt wurde, warum.

Brown wollte wissen, was so "verrückt" an der Datenstruktur von Twitter sei – und warum man sie von Grund auf neu aufbauen müsse. Musk geriet daraufhin in Erklärungsnot. Er fragte zunächst, wer das überhaupt frage – ein Mittel, um den Gesprächspartner klein zu halten. Brown ließ sich darauf nicht ein und fragte erneut: "Erklär es mir bitte – der Reihe nach. Wie sieht die Datenstruktur denn aus? Was ist daran so abnormal?" Musk quittierte die Frage mit Beleidigungen und sagte: "Wahnsinn. Du bist echt ein Trottel. Was für ein Schwachkopf."

+++ Lesen Sie auch: Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten – unter einer Bedingung +++

Auch wenn Hotz diese Vorfälle nicht als Gründe für seinen überraschend schnellen Weggang nannte, ergibt das Zusammensetzen der Puzzleteile ein recht eindeutiges Bild. Warum er überhaupt zu Twitter kam, beantwortet er kurz und knackig: "Um ehrlich zu sein habe ich mir das nicht so genau überlegt und einfach gemacht. Das ist die beste Art, Abenteuer zu erleben."