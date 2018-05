"Alle Dinge sind möglich, bis das Gegenteil bewiesen ist" – so hat es der bedeutende Astro-Physiker Stephen Hawking selbst einmal formuliert. Und weil es bis heute noch keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass Zeitreisen nicht möglich sind, hat sich die Stephen-Hawking-Foundation gerade etwas Witziges einfallen lassen.

Am 15. Juni findet in der Londoner Kirche Westminster Abbey nämlich eine Gedenkfeier für den am 15. März 2018 verstorbenen Hawking statt. Gäste, die der Trauerfeier beiwohnen wollen, müssen sich über ein digitales Formular anmelden – und dort auch ihr Geburtsdatum auswählen. Das Kuriose: Man kann jedes Jahr bis 2038 dort als sein Geburtsjahr angeben.

Systemfehler oder spaßige Aktion?

Wie die BBC berichtet, ist es zuerst dem Reiseblogger "IanVisits" aufgefallen, dass auch Menschen mit den Geburtsjahren 2019 bis 2038 zu der Feier eingeladen sind. Obwohl manche vermuten, dass es sich schlicht um einen technischen Fehler im Buchungssystem handeln könnte, liegt die Vermutung nahe, dass sich die Organisatoren einen kleinen Spaß erlaubt haben.

Hawking selbst hatte 2009 einmal zu einer Party eingeladen und die Einladung bewusst erst einige Tage später veröffentlicht. Damit habe er Zeitreisenden die Möglichkeit geben wollen, zu seiner Party zu kommen. Weil keiner kam, habe der renommierte Astro-Physiker, der über 50 Jahre mit der unheilbaren ALS-Krankheit gelebt hat, darin einen "experimentellen Beleg für die Unmöglichkeit von Zeitreisen" gesehen.

Große Nachfrage für Hawking Gedenkfeier in London

Innerhalb von 24 Stunden hätten sich bereits 12.000 Personen aus über 50 Ländern für die Teilnahme an der Gedenkfeier am 15. Juni in der Westminster Abbey beworben. Das erklärte ein Sprecher der Stephen- Hawking-Foundation der BBC. Aus der Zukunft hätten sich bislang noch keine Menschen gemeldet – aber man könne die Möglichkeit noch nicht ausschließen. Für alle Gäste heißt es in London bald also schon: Ausschau halten nach Zeitreisenden.