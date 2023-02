Ab dem Vormittag ging nichts mehr. Durch einen Bagger-Unfall auf einer Baustelle der Deutschen Bahn war am Mittwoch ein Glasfaserkabel beschädigt worden. Und legte in der Folge den Flugverkehr der Lufthansa in ganz Deutschland lahm. Im Gespräch mit dem stern berichtet ein hochrangiger Manager des Konzerns: Das Problem wäre vermeidbar gewesen. Und könnte das Unternehmen noch eine Weile beschäftigen.