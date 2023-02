von Malte Mansholt Nichts ging mehr am Mittwoch am Flughafen Frankfurt. Kunden der Lufthansa konnten wegen eines IT-Problems nicht abheben, auch Landungen wurden zwischenzeitlich umgeleitet. Schuld an dem Problem sind Bauarbeiten bei der Bahn.

Schlangen am Flughafen, frustrierte Fluggäste und sehr viel Unsicherheit: Ein Ausfall bei der Lufthansa hat am Mittwoch weltweit für Chaos an Flughäfen gesorgt. Schuld seien IT-Probleme, bestätigte die Lufthansa gegenüber mehreren Medien. Gegen 11:50 schob die Bahn eine erste Erklärung für die Probleme nach: Demnach seien Bahn-Bauarbeiten für den Ausfall verantwortlich. Welchen Umfang genau die Ausfälle haben, ist noch nicht bekannt. Ein Unternehmenssprecher sagte, dass voraussichtlich am Nachmittag die Computersysteme wiederhergestellt werden können. Klar ist allerdings: Viele Flüge fielen am Mittwoch aus. Der Flughafen Frankfurt wurde für drei Stunden gesperrt, erst am Mittag waren wieder Landungen möglich. Am Vormittag hatte die Deutsche Flugsicherung Landungen gestoppt und auf andere Flughäfen in Deutschland umgeleitet, damit das größte deutsche Drehkreuz nicht vollläuft.

Laut Berichten wurden in Frankfurt sämtliche Inlandsflüge für den heutigen Tag gestrichen. Auf der Homepage des Flughafens wird darauf verwiesen, dass Fluggäste mit innerdeutschen Flügen noch bis Sonntag auf die Deutsche Bahn ausweichen können. Internationale Flüge werden als verspätet angezeigt. In der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt wurde demnach ein Krisenstab eingerichtet, er sollte die Problemlage sowie das weitere Vorgehen des Unternehmens klären. Man arbeite intensiv an einer Lösung, sagte eine Sprecherin gegenüber "Radio FFH". Betroffen von dem IT-Problem war vor allem der Airport in Frankfurt. An anderen Drehkreuzen des Konzern laufe der Betrieb weitestgehend normal, sagte die Sprecherin.

Frustrierte Lufthansa-Kunden in der Wartehalle

Das Ausmaß des Ausfalls ist noch nicht vollständig klar. Betroffen waren offenbar Check-in, Boarding und Buchung der größten deutschen Fluglinie. Nach Angaben der Telekom wurden vier Glasfaserkabel bei Bauarbeiten für die S-Bahn Linie 6 in Frankfurt bereits am Dienstagabend beschädigt, zwei von ihnen jedoch über Nacht wieder in Stand gesetzt. Warum die Störung am Frankfurter Flughafen zeitversetzt auftrat, ist bislang unklar.

Bei den Passagieren sorgt der Ausfall indes für Frust. In den sozialen Medien finden sich Unmengen an Klagen, Fotos von vollen Wartehallen und Ärger über die Ausfälle. "Absolut grausiger Service bei der Lufthansa in Frankfurt", schimpft ein englischsprachiger Twitter-Nutzer. "Ein IT-Ausfall ist doch keine einmalige Situation. Aber niemand hier kann den Passagieren irgendeinen Rat bieten, was nun zu tun ist."