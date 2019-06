Die Verantwortlichen von Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland und von der United-Internet-Tochter Drillisch hielten am Donnerstag ihre Zuschlagsurkunde stolz in die Kamera. Sie haben die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G ersteigert. Die Auktion endete am Mittwoch nach 497 Runden. Der Bund nahm mit der Versteigerung mehr als 6,5 Milliarden Euro ein, deutlich mehr als erwartet. Die meisten Frequenzpakete erwarb Branchenführer Deutsche Telekom, gefolgt von Vodafone und Telefonica Deutschland. Branchenkenner hatten im Vorfeld nur mit einem Endergebnis zwischen drei bis fünf Milliarden Euro gerechnet. Dazu Wilhelm Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur: "Es sind die Bieter, die am Ende entscheiden, in der vorliegenden Auktionsform, über die Abgabe der Höhe ihrer Gebote. Und die dann die Zahlungsbestimmungen bestimmen. Es ist von daher davon auszugehen, dass der wirtschaftliche Wert der jeweiligen Frequenzblöcke die Höhe der zu zahlenden Höchstgebote übersteigt." Der neue Mobilfunkstandard soll Daten mindestens 100 Mal schneller übertragen als die aktuellen 4G-Netze. Zudem sollen Unterbrechungen während der Übertragung ausgeschlossen werden. Das sind Bedingungen, wie sie für künftige Schlüsseltechnologien nötig sind - etwa das autonome Fahren, virtuelle Realität und Industrie 4.0. Nach Einschätzung von Brancheninsidern müssen die Unternehmen in den Netzausbau fünf bis acht Milliarden Euro stecken, verteilt über zehn bis 15 Jahre. Die Deutsche Telekom und Vodafone beschweren sich darüber, dass die Kosten für den Erwerb der Lizenzen zu hoch waren - und das Geld nun für die Netze fehle. Karl-Heinz Laudan von der Deutschen Telekom: "Das Umfeld muss jetzt geschaffen werden, gemeinsam müssen wir jetzt voranschreiten. Nur in diesem Umfeld gibt es noch zahlreiche Unsicherheiten. Und was passiert ganz zentral mit den Auktionserlösen. Denn, wenn wir auf diese sicherlich viel zu hohen Preise schauen, das 3,6 Band ist dreimal so teuer wie in Österreich." Es ist vorgesehen, dass die Erlöse in ein Sondervermögen des Bundes namens "Digitale Infrastruktur" fließen. 70 Prozent davon sollen für den geförderten Breitbandausbau in dünn besiedelten Gebieten genutzt werden, die sonst für die Unternehmen wirtschaftlich uninteressant wären. 30 Prozent werden verwendet, um die Digitalisierung an Schulen aufzurüsten. Der Bund wird außerdem zunächst mit allen Mobilfunkbetreibern Verhandlungen führen, wie auch das 4G-Netz in Deutschland besser ausgebaut werden kann. Das neue 5G-Netz soll schrittweise in den nächsten Jahren und vollständig ab 2022 zur Verfügung stehen.