von Malte Mansholt Seit Wochen liefert sich Elon Musks Twitter eine öffentliche Zankerei mit den etablierten Medien. Einige haben deshalb die Nutzung des Dienstes eingestellt. Nun setzt Musk auf Druck.

Es ist ein Angriff mit Ansage. Er wolle "eine Plattform für weltweite Redefreiheit" schaffen und die Medien demokratisieren, verkündete Elon Musk bei der Übernahme von Twitter. Seitdem greift der Tech-Milliardär immer wieder etablierte Zeitungen und Fernsehsender an. Nun hat der Konflikt einen neuen Höhepunkt erreicht: Wenn die Radiosender von NPR nicht wieder zu twittern anfingen, verliere das Syndikat seinen Account, drohte Musk.

In einer Serie von E-Mails an NPR-Reporter Bobby Allyn eskalierte der Twitter-Besitzer den seit Wochen schwelenden Streit nun endgültig. "Wird NPR nun wieder anfangen zu posten oder sollen wir @npr einer anderen Firma überschreiben?", schrieb Musk aus dem Nichts. Der Sender hatte nach einem fortlaufenden Konflikt mit Musk einige Wochen keinen Tweet abgesetzt. Und dem schien das nicht zu passen.

Plötzlich veränderte Richtlinie

Tatsächlich behält sich der Kurznachrichtendienst vor, Accounts zu schließen, wenn diese "inaktiv" sind. Nach den Benutzerrichtlinien ist das der Fall, wenn man sich 30 Tage lang nicht einloggt. Selbst etwas posten muss man den Richtlinien zufolge allerdings nicht. Darauf angesprochen, verweigerte Musk Alley eine Antwort. Und drohte einfach weiter.

"Unsere Leitlinie ist, dass wir Accountnamen recyclen, wenn diese definitiv nicht genutzt werden", wiederholte er seinen Versuch, Druck auf den Sender zu erzeugen. "Dieselbe Leitlinie gilt für alle. Keine Spezialbehandlung für NPR."

Musk gegen die Medien

Die Drohung ist nur die letzte Stufe eines fortwährenden Streits zwischen Musk und dem Radiosender. Bei NPR, was als Kürzel für National Public Radio steht, handelt es sich um ein Netzwerk aus öffentlichen Radiostationen. Anders als der allergrößte Teil der Medien-Landschaft der USA ist der Sender nicht gewinnorientiert, sondern verfolgt einen ähnlichen Sinn wie der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk in Deutschland. Die Finanzierung erfolgt über Spenden und Merchandise-Einnahmen. Ein Teil der Spenden stammt von der Regierung.

Das hatte im Frühjahr auch zum Konflikt mit Musk geführt. Der Twitter-Chef hatte eine Kennzeichnung für Medien eingeführt, die "staatlich gesteuert" seien. So sollten die Nutzer erkennen, wenn Berichterstattung von staatlichen Stellen kontrolliert und zur Propaganda genutzt wird. Auch NPR und das TV-Äquivalent PBS oder die britische BBC hatten die Markierung erhalten. NPR hatte daraufhin eine öffentliche Diskussion mit Musk begonnen, weil die Sender redaktionell vollkommen unabhängig arbeiten, also per Definition nicht staatlich gesteuert sind. Nach einer öffentlichen Debatte mit Alley schien Musk zunächst sein Missverständnis einzusehen. Nur um dann kurze Zeit später das Label des Senders in "Staatlich finanziert" zu ändern. Am 12. April hatte NPR dann den Schlussstrich gezogen – und angekündigt in Zukunft auf Twitter als Medium zu verzichten.

Die Episode ist nur ein kleiner Ausschnitt aus Musks fortgesetztem Kampf gegen die etablierten Medien. Der immer wieder Verschwörungstheorien und extreme Meinungen verbreitende Musk steht den klassischen Medien eher feindselig gegenüber. In seiner Vorstellung könnte eine offene Medienplattform wie Twitter sie als Informationsquelle ablösen. Doch das funktionierte in den ersten sechs Monaten seiner Führung bislang alles andere als gut (hier erfahren Sie mehr). Musk sieht sich trotzdem im Recht. Bei Twitter habe es zu viel Zensur gegeben, erklärt er seine Entscheidung in einem aktuellen Interview mit Talkshow-Host Bill Maher. "Wir müssen die freie Rede verteidigen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn wir mit jemandem nicht einer Meinung sind. Sonst ist es einfach."

