von Christian Hensen Ende des vergangenen Jahres startete Netflix ein günstigeres, werbegestütztes Abo-Modell. Das stieß auf wenig Interesse. Mit einem Trick versucht der Anbieter nun, die Zahlen zu schönen – mit Nachteilen für Zuschauer.

Wer sich tendenziell für das günstigste Netflix-Abonnement entscheidet, sollte bei Neuabschluss künftig genau aufpassen. Denn auf der Angebotsübersicht hat sich ein Detail geändert, das im Nachhinein für Ärger sorgen könnte. Netflix staffelt das Angebot auf den ersten Blick wie folgt: Basis-Abo mit Werbung, Standard und Premium – ohne ein werbefreies Werbe-Abo. Nur mit einem Klick auf "Alle Abos anzeigen" kommt eine vierte Auswahlmöglichkeit hinzu: Basis für 7,99 Euro.

Netflix: Werbe-Abo mit zahlreichen Nachteilen

Auf dem Papier tauscht man also Werbung in unbekannter Menge gegen drei Euro Ersparnis - könnte man sich überlegen. Und genau das will Netflix erreichen. Der Grund: Das Werbe-Abo kam bisher nicht besonders gut bei den Zuschauern an, Netflix konnte die Erwartungen der Geschäftspartner nicht erfüllen und soll ersten Firmen einen Teil der Werbegelder bereits erstattet haben.

Diese Entwicklung scheint man nun mit allen Mitteln stoppen zu wollen. Dafür braucht es mehr Abonnenten im Basis-Tarif mit Werbung. Das 5-Euro-Abo krankt aber nicht an den humanen Werbeeinblendungen, sondern bringt gänzlich andere Nachteile mit sich, die Netflix im Kleingedruckten wie folgt zusammenfasst: "Beim Basis-Abo mit Werbung gibt es eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien, die aus Lizenzgründen nicht verfügbar sind. Es gelten auch einige Einschränkungen in Bezug auf Standort und Endgerät."

Und genau das dürfte auch der Grund sein, warum die meisten Netflix-Zuschauer lieber ein paar Euro mehr investieren. Der stern-Test des neuen Werbe-Tarifs hat gezeigt: Schaut man Netflix im niedrigsten Abo, stehen große Teile des Katalogs nicht zur Verfügung. Das betrifft nicht nur eine kleine Auswahl an Filmen und Serien, sondern zahlreiche beliebte Produktionen – teils sogar Netflix-Originale.

Keine Downloads, fehlende Abspielgeräte

Außerdem erlaubt Netflix das Herunterladen von Medien nicht, was dem entspannten Medienkonsum auf Reisen ohne Internetempfang im Wege steht. Das IT-Fachmagazin "Golem" weist außerdem darauf hin, dass das werbeunterstützte Netflix-Abo auf Geräten wie dem Apple TV, der Playstation 3 oder einem Chromecast nicht funktioniert – wohl aus technischen Gründen.

Bei der Buchung eines neuen Abos sollte man daher – sofern man nicht ohnehin Standard- oder Premium-Tarife bucht – genau auf die Art des Basis-Angebots achten. Solange Netflix bei der Funktionalität nicht nachbessert, ist das Streaming mit Werbung leider keine empfehlenswerte Alternative.