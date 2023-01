von Malte Mansholt Es gibt Jobs, von denen man weiß, dass sie sehr gut bezahlt werden. Selbst zahlreiche Ärzte, Anwälte und Topmanager können aber nur von dem maximalen Gehalt träumen, das Netflix nun für eine Stelle als Flugbegleiter ausgeschrieben hat. Das großzügige Angebot hat allerdings seine Gründe.

Immer rund um die Welt unterwegs, zahlreiche exotische Ziele sehen und neue Menschen treffen: Das Leben als Flugbegleiter ist gerade für viele jüngere Menschen hochattraktiv. Wer sich bei Netflix auf eine dort ausgeschriebene Stelle bewirbt, kann auch noch auf einen weiteren Vorteil hoffen: Der Streamingriese ist bereit, den Job auch noch ausgesprochen üppig zu vergüten.

Das geht aus einer Stellenausschreibung hervor, die gerade auf der Firmenseite des Unternehmens ausgeschrieben ist. Netflix sucht demnach eine/n Chef-Flugbegleiter:in für die "Dream Crew" seiner privaten Firmenjets. Neben dem Wohl und der Sicherheit der Passagiere an Bord soll die Person auch für die Aufstockung des Flugzeug-Lageraums, für die Vorbereitung des Jets für den Einsatz und die Sicherheitseinweisungen verantwortlich sein. Bei den Flugzeugen handelt es sich in erster Linie um Super-Midsize-Jets, aber auch der kleinere Gulfstream G550 wird als möglicher Einsatzort genannt.

Anspruchsvolle Aufgabe

Die Ansprüche des Unternehmens sind hoch. Von Bewerbern erwartet man nicht nur "Diskretion", sondern auch stets die Kultur des Unternehmens zu vertreten. Dazu gehörten "ein großes Maß an Freiheit und Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit und eine hohe Selbstmotivation". Es sei Teil der Unternehmens-Philosophie, mit wenigen Anweisungen und hoher Eigenmotivation die gewünschten Ergebnisse zu erreichen, so die Stellenausschreibung. Dabei solle man auch in der Lage sein, schnell eigene Entscheidungen zu treffen und trotzdem eine "herausragende Serviceleistung am Kunden" bieten zu können.

Trotz der Betonung zur Eigenverantwortung wird jedoch eine große Flexibilität verlangt. Die Flugbegleiter:innen erwarten regelmässig wechselnde Arbeitspläne zu allen erdenklichen Tag- und Nachtzeiten. Und das auch an Wochenenden und Feiertagen. Zudem müsse man jederzeit für den Einsatz irgendwo auf der Welt bereit stehen. Als Hauptstandort nennt Netflix den Firmensitz San José in Kalifornien, das Unternehmen betreibt allerdings auch 30 weitere Standorte, etwa in Madrid, Seoul oder London. Mit einer schnellen Rückkehr ist ebenfalls nicht immer zu rechnen. Die Schichten könnten auch "häufig längere Reisezeiträume" beinhalten.

Netflix-Film Die Auftritte dieser Stars könnten Sie in "Glass Onion" verpasst haben 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Yo-Yo Ma Der 67-Jährige ist ein weltbekannter Cellist. In "Glass Onion" tritt er gleich am Anfang auf, als er mit seinem musikalischen Fachwissen dazu beiträgt, das Rätsel zu lösen, das der Milliardär Miles Bron seinen Freunden gestellt hat. Mehr

Große Gehaltsspanne

Der Job selbst ist allerdings abwechslungsreicher als bei klassischen Airlines – was nicht für jeden ein Vorteil sein muss. Natürlich sind auch die üblichen Aufgaben wie die Vorbereitung des Flugzeuges auf die Reise, die Verpflegung der Gäste und die Sicherheits-Einweisung ein Teil der Arbeit. Allerdings betont die Stellenanzeige, dass bei Schichten am Boden durchaus auch körperlichere Arbeit wie das Befüllen des Lagerraums und das Einladen des Gepäcks zu den Aufgaben gehört. Tatsächlich gibt es eine ganz konkrete Anforderung "bis zu 15 Kilogramm heben und tragen zu können", wenn es das Gepäck erfordert.

Der interessanteste Punkt der Stellenausschreibung ist allerdings das Gehalt. Netflix nennt eine extrem große Spannweite: zwischen 60.000 und 385.000 Dollar (55.000 bis 356.000 Euro) ist man zu zahlen bereit. Das tatsächliche Gehalt richtet sich demnach nach Faktoren wie dem beruflichen Hintergrund, der persönlichen Fähigkeiten und der Berufserfahrung. Auch der Wohnsitz und die Zahl der Arbeitsstunden werden demnach bedacht.

Beim Geschlecht ist Netflix übrigens den amerikanischen Diskriminierungsvorgaben entsprechend extrem flexibel: Die Bewerbung bietet neun verschiedene mögliche Antwortmöglichkeiten, unabhängig von der ebenfalls abgefragten sexuellen Orientierung. Beide Angaben sind allerdings ebenso wie etwa Auskünfte zu Ethnie oder möglichen Behinderungen freiwillig.

Quelle:Netflix