Bei Baggerarbeiten in der Nähe wurde ein Glasfaserkabel durchtrennt und Vodafone gab ca. eine Woche für die Reparatur an. Diese zog sich leider auf 1 1/2 Wochen. Jedoch wurden für den Totalausfall von Internet, TV und Telefon weder die Rechnung nach der Zeit des Ausfalls angepasst noch sonstige Wiedergutmachung seitens Vodafone geleistet. Begründet wird dieser Ausfall durch höhere Gewalt, da die Bauarbeiter nichts mit Vodafone an sich zu tun haben. Kann ich ggf. Ansprüche geltend machen oder stimmt die Aussage von Vodafone?

Hallo! Über Amazon habe ich mir "nero platinum 2019" gekauft. (kein Download) Das war vor einem Monat. Hab die Software erfolgreich installiert. Läuft auch. So weit so gut. Beim Öffnen des Programms erscheinen auf der Startseite noch einige extra Apps die man seperat installieren kann wie z.b. nero Tune It up. Diese App würde ich gerne installieren weiß aber nicht ob das kostenlos wäre. Ich hab mir doch die Vollversion gekauft, oder? Weder google noch das nero "control center" bzw. nero "know how" hatte eine passende Antwort. Eine Mail direkt an nero blieb bis jetzt unbeantwortet. Mein System ist Win10 vers1909. Kann jemand helfen? viele Grüße nullipatsch