Nicht nur in Kanada – hier am Flughafen Vancouver – hatten die Airlines Probleme mit Koffer-Chaos.

von Malte Mansholt Ein Pärchen aus Kanada jagte nach seiner Hochzeitsreise vier Monate seinem Gepäck hinterher, selbst die Polizei konnte nicht helfen. Am Ende tauchte es bei einem unerwartetem neuen Besitzer auf.

Wenn der Koffer verloren geht, kann das schnell den Urlaub ruinieren. Kein Wunder also, dass in den letzten Jahren immer mehr Reisende ihr Gepäck mit einem Tracker versehen. Ein frisch vermähltes Ehepaar musste nun auf die harte Tour lernen, dass selbst die smarten Chips im Koffer nicht helfen, wenn die Airline sich sperrt.

Nakita Rees and Tom Wilson waren gerade auf der Rückkehr von ihren Flitterwochen, als sie beim Umsteigen in Quebec erfuhren, dass sie ihr Gepäck neu einchecken müssten. Als sie in Toronto gelandet waren, warteten sie vergeblich auf einen der Koffer. Als sie den Apple Airtag prüften, mit dem sie ihn gesichert hatten, kam die Gewissheit: Der war immer noch am Umsteigeort. Und sollte es noch eine Weile bleiben.

Verschollen

Immer wieder dokumentierten die beiden bei Tiktok, wie sie ihr Gepäck orteten, die Airline Air Canada auf den exakten Standort ihres Koffers hinwiesen. Und nichts passierte. Irgendwann kam plötzlich doch kurz Bewegung in die Sache. Der Koffer tauchte in der Nähe von Toronto auf, wurde dort offenbar in eine Lagerhalle gebracht. "Dann stand er dort. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate", klagt Rees in einem der Clips. Geflogen war der Koffer übrigens nicht: Die Besitzer hatten seinen Weg über die Straßen dokumentiert.

Doch obwohl die beiden den genauen Standort kannten, half ihnen das wenig. Als sie einen Vorortbesuch der Halle wagten, wurden sie abgewiesen. Auch einen Airline-Manager am Flugfhafen mit dem Standort zu konfrontieren half nicht: Er behauptete schlicht, noch nie von der Lagerhalle gehört zu haben, berichtete Rees dem "Insider".

Von der Airline abgehakt

Die Airline betrachtete den Fall indes ohnehin als erledigt. Sie hatte den Koffer bereits als verloren abgehakt. Die Reise sei in einer Zeit erfolgt, "in der sämtliche Airlines in Kanada sich noch von den Covid-bedingten Störungen erholten", sagte ein Sprecher der Airline gegenüber "CBC". Das Ehepaar bekam demnach eine Entschädigung von 2300 kanadischen Dollar. Dabei handelt es sich um den maximal auszuzahlenden Betrag bei verlorenem Gepäck.

Doch den beiden reichte das nicht. Und das nicht nur, weil die Pauschale nur etwa ein Drittel des tatsächlichen Verlusts abdeckte. "Dieses Gepäck gehört uns. Man verdient doch, es zurück zu bekommen."

Das große Finale

Rees und Wilson schalteten die Polizei ein. Eine Öffnung der Lagerhalle durch die Beamten brachte indes aber nicht die ersehnte Lösung des Rätseln. Obwohl man "Wände über Wände von Gepäck" gefunden habe, der Koffer des Paares war nicht dabei. Dafür konnte die Polizei herausfinden, warum der Koffer zumindest zwischenzeitlich in der Halle gelandet war: Die Airline hatte den Koffer an eine Wohltätigkeits-Gesellschaft gespendet – und der gehörte die Halle. Welche Organisation dahinter steckte, konnte ihnen aber immer noch niemand sagen.

Nach Monaten des Wartens kam am Ende die Erlösung: Die Airline habe ihnen einen persönlichen Sachbearbeiter zugewiesen, der den Koffer aufstöbern solle, meldete das Paar bei Tiktok. Und tatsächlich: keine 48 Stunden später stand der Koffer wieder vor der Haustür. "Sie mussten 1200 Koffer durchsuchen. Nach knapp 24 Stunden haben sie ihn endlich gefunden", berichtet Wilson.

Tatsächlich waren auch alle Besitztümer der beiden noch im Koffer - inklusive einer Flasche Wein. Die Airline habe ihnen aber eine Mitschuld gegeben, berichtet Reese gegenüber dem "Insider". Die Airline habe im Koffer keine Hinweise finden können, wem das Gepäckstück gehöre. Der außen angebrachte Tracker hatte nicht geholfen: Er war scheinbar aus Versehen abgerissen worden.

Guter Rat für Reisende

Dass sie ihren Koffer wiederhaben, verdanken sie nur der großen Öffentlichkeit, glauben die beiden. Schon während der monatelangen Suche hatte immer wieder die Presse über den Fall berichtet. Die Tiktok-Clips sammelten teilweise über eine Millionen Abrufe. "Sie haben uns nur geholfen, weil wir so viel Aufmerksamkeit hatten", glaubt Rees. "Und das ist ziemlich traurig." Für andere Kunden hat sie entsprechend einen klaren Rat: "Packt immer mehrere Möglichkeiten in und an den Koffer, um euch als Besitzer zu identifizieren", sagte Sie "CBC".

Ihr Wiedersehen mit dem Koffer zelebrieren sie aber trotzdem. In einem Tiktok-Video bieten sie sich Apple als Werbegesichter für den Airtag an. In einem anderen tanzt Rees Tiktok-typisch singend durchs Filter-überlagerte Bild, kuschelt am Ende ihren Koffer. Der Song dazu: "You’ll Always Find Your Way Back Home".

Quellen:Tiktok, CBC, Insider