Bildgeneratoren wie Midjourney, die mit künstlicher Intelligenz erstaunlich realistische Ergebnisse erzielen, sorgen für Aufsehen. Im stern-Quiz können Sie überprüfen, ob Sie den Unterschied erkennen.

Vor einigen Tagen sorgte ein Bild von Papst Franziskus gleichermaßen für Verblüffung wie Verwirrung. Der Pontifex war darauf in einer modischen weißen Daunenjacke abgebildet, das Motiv verbreitete sich rasant. Allein: Es war kein echtes Foto, sondern wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Das Prinzip ist so einfach wie verblüffend: Bildgeneratoren wie Midjourney vom gleichnamigen US-Forschungslabor werden zunächst per sogenanntem Prompt mit einer mehr oder weniger detaillierten Beschreibung des gewünschten Motivs gefüttert. Zum Beispiel eben: "Papst Franziskus im Profil in weißer Daunenjacke". Im Anschluss wird mithilfe künstlicher Intelligenz ein Bild erstellt. Die Ergebnisse der neuesten Versionen der KI-Tools sind von echten Fotos kaum noch zu unterscheiden. Probieren Sie doch oben einmal aus, ob Sie echt und virtuell unterscheiden können.

